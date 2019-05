Non nominare il nome di Dio invano

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Nonildi Dio”. Matteo Salvini sembra aver dimenticato il secondo comandamento che prevede che non si parli del Signore con leggerezza, inutilmente e a sproposito, o per un semplice tornaconto personale.Un comizio politico, tra l’altro di segno profondamente divisivo, come quello messo in scena sabato a Milano non può essere il luogo per svolgere litanie che nulla hanno a che vedere con i valori predicati nel Vangelo. Tra l’altro, negli ultimi mesi, il Ministro dell’Interno è stato il protagonista di una campagna di odio che sta segnando fortemente il nostro Paese e che è ben lontana dai valori cristiani dell’accoglienza, dell’amore e della carità.Se anche il sovranismo nazionalista ha bisogno della religione per imporsi, è inaccettabile che essa venga usata in modo così indecente. ...

