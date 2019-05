Nerozzi CorSera «Non dimentichiamoci che Ancelotti é l’allenatore preferito di CR7»

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) In diretta su Radio CRC è intervenuto Massimiliano, che oggi sul Corriere della Sera aveva scritto «L’ultimo spiffero riguarda Carlo, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è ildi CR7» In radio ha ribadito il concetto «Gasperini è stato contattato dal Napoli e mi è sembrato strano chetirasse fuori la possibilità dell’opzione da parte del Napoli. Nonche l’allenatoredi CR7 è. È certo che lo staff tecnico della Juventus ha parlato con Sarri e Inzaghi. La stagione del Chelsea non è finita e una vittoria in Europa League potrebbe far restare il tecnico toscano a ...

