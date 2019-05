Modena | si schiantano in autostrada mentre vanno a una festa | deceduti

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) "Ci aspetta la droga e il resto": il video, ancora sulla pagina Facebook di Fausto Dal Moro, parrucchiere di 36 anni, originario di Padova, è impressionante perché poco dopo quella diretta lui e l'amico sono morti. Dal Moro viaggiava su una Bmw 320 di proprietà di Luigi Visconti, operatore sociosanitario di 39 anni, originario di Napoli, che la guidava. Entrambi residenti a Reggio Emilia, sabato notte percorrevano il tratto dell'A1 traNord eSud, direzione Bologna, per andare a unadi tecno-music in un locale di Rovigo. Poco dopo la diretta Facebook in cui i due amici mostrano il tachimetro vantando al pubblico di contatti di aver raggiunto i 220 chilometri orari, l'auto è sbandata. Sui social da ore impazzano commenti: in molti non perdonano alle due vittime una condotta giudicata scriteriata, in un'età oltretutto adulta, che ha provocato due morti ...

