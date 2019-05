La7 | David Parenzo confermato d' estate | ipotesi Camila Raznovich al posto di Giletti?

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) I palinsesti della prossima stagione di La7 potrebbero avere una novità in entrata. Si tratta di, in predicato di lasciare la Rai per traslocare sull'emittente di Urbano Cairo, diretta da Andrea Salerno. A scriverlo è l'AdnKronos. La conduttrice, che non avrebbe ancora certezze sulla collocazione nei palinsesti Rai della prossima stagione, avrebbe ricevuto una proposta da La7, che potrebbe riguardare anche il prime time domenicale nel caso in cui, come si ventila da tempo, Massimo(anche lui con il contratto in scadenza) tornasse verso Viale Mazzini. Per lasarebbe un ritorno su La7, visto che vi ha già condotto Le Relazioni Pericolose e Mamma mia...che domenica.La7:d'aldi? pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2019 21:32.

