ItaliaEducante | in rete per un' educazione aperta e inclusiva

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Quando un ragazzo non prosegue gli studi oltre la licenza media, gli effetti sul suo futuro, e sul futuro della comunità in cui vive, sono presto prevedibili: difficoltà nel trovare lavoro e, quando il fenomeno coinvolge ampi strati della popolazione, aumento delle disuguaglianze in una società che diventa complessivamente più debole, povera e insicura.In questo senso, i dati diffusi dall’Istituto di statistica europeo Eurostat non sono confortanti: mentre nel 2016 erano il 13,8% i ragazzi che avevano abbandonato la scuola prima di prendere il diploma, nel 2018 sono stati il 14,5%.Riuscire a contrastare questo fenomeno vuol dire condurre i ragazzi a un livello di istruzione e motivazione superiori con risultati positivi per tutta la comunità: partecipazione alla vita sociale del territorio, propositività progettuale, gratificazioni ...