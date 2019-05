Il finale di «Game of Thrones 8» | che delude le aspettative

Game of Thrones - la recensione del finale della serie tv : ATTENZIONE: spoiler sull’ultima puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones Quando il 17 aprile 2011 andò in onda il primo episodio di Game of Thrones, ci furono 2.2 milioni di persone a guardarlo. Fan della saga di libri di George RR Martin Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, soprattutto, ma anche spettatori occasionali, sintonizzati per caso su Hbo o incuriositi dall’attesa che si respirava su Internet. Nessuno avrebbe ...

Game of Thrones - 5 punti per prepararsi al finale della serie tv : Il penultimo episodio di Game of Thrones è stato un massacro. Letteralmente, la quinta puntata dell’ottava stagione di Il Trono di spade trasmessa in prima tv assoluta su Hbo negli Stati Uniti (e in contemporanea italiana) ha dedicato buona parte del tempo filmico a morte e distruzione, perpetrati da una Daenerys Targaryen accecata dall’odio e della sete di vendetta nei confronti della rivale Cersei Lannister. Negli 80 minuti di The Bells è ...

Game of Thrones 8×06 il finale - ultimo episodio de Il trono di spade : la ruota spezzata : Dopo 8 stagioni e 8 anni è finita la saga di Game of Thrones. Un finale dolceamaro, forse arrivato troppo in fretta, di sicuro non privo di scene toccanti ed esaltanti. Ecco il recap di ‘The Iron Throne’, la sesta e ultima puntata della serie tv. Game of Thrones 8×06: Daenerys, la madre dei drago Approdo del re è distrutta, Daenerys ammira la devastazione di cui è stata portatrice, dietro di lei Drogon e grazie ad una fotografia ...

Game of Thrones 8 - arriva il finale. I creatori della serie : "Sappiamo che non potrà piacere a tutti" : Sono ormai poche, le teorie su come finirà Game of Thrones rimaste ancora in piedi. Con una forza distruttrice consapevole che non c'è più tempo da perdere, l'ottava ed ultima stagione ha sgretolato numerosi castelli di ipotesi e ragionamenti costruiti negli anni dai fan più attenti della serie tv della Hbo.Complice il fatto che lo show ha ampiamente superato i libri di George R.R. Martin da cui è tratto, Game of Thrones ha potuto viaggiare ...

Game of Thrones - le foto ufficiali dell’episodio finale : (foto: Helen Sloan/Hbo) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Che l’attesa per l’episodio finale di Game of Thrones sia elevata non è un mistero. Sono infatti milioni i fan in tutto il mondo che aspettano di capire come si concluderà la saga di Westeros nella sesta puntata dell’ottava e ultima stagione che andrà in onda nella notte fra il 19 e il 20 maggio in contemporanea su Hbo, ...

The Big Bang Theory e Game of Thrones - siamo al finale : ecco perché si chiude un'era : 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, ...

Game of Thrones finale : lo scrittore George RR Martin non è contento : Come finisce Game of Thrones: George RR Martin voleva di più In attesa di sapere come finirà Il Trono di Spade – l’ultima puntata va in onda in America domenica 19 maggio e in Italia lunedì 20 maggio – George RR Martin si è detto poco soddisfatto dell’ultima stagione di Game of Thrones. Lo scrittore […] L'articolo Game of Thrones finale: lo scrittore George RR Martin non è contento proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones 8×06 finale : Martin fa una confessione sui libri : Game of Thrones, Martin sugli ultimi due romanzi: “Nessuno mi ha chiesto…” Mentre in TV impazza la febbre “Game of Thrones”, un telespettatore d’eccezione si è trovato costretto a smentire le voci che si sono rincorse sul suo conto. Stiamo parlando di George R.R. Martin, il creatore de le “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”. Il motivo del contendere? Gli ultimi due libri della saga! Qualche ...

Game of Thrones - ecco il trailer dell’episodio finale : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Ci siamo quasi: nella notte fra il 19 e il 20 maggio andrà in onda l’episodio finale di Game of Thrones. Partita nel 2011, e prima ancora con i libri di George RR Martin, la saga di Westeros giungerà al suo compimento svelando quale sarà il destino di chi sederà sul Trono di spade. E dopo gli sconvolgenti ...

Game of Thrones 8 - il quinto episodio risveglia la serie tv dal torpore - in attesa del finale epico : -Attenzione: questo post contiene spoiler sul quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones-"Finalmente". Ci sono voluti cinque episodi (su sei) prima che Game of Thrones sferrasse il colpaccio e tornasse a vibrare di quella potenza con cui ha attirato nel corso delle stagioni milioni di telespettatori. "The Bells", il penultimo episodio, dà ai fan tutto ciò che la terza puntata, la attesissima Battaglia di Winterfell, non aveva ...

«Game of Thrones 8» : l’episodio più spettacolare in attesa del gran finale : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immagini*** ATTENZIONE ...

GAME OF THRONES 8X05 E 8X06 - TRONO DI SPADE/ Il promo del finale di stagione : GAME of THRONES 8X06 E 8X05, TRONO di SPADE: anticipazioni e promo ultima puntata: come andrà a finire la serie cult? Ecco le prime novità

Game of Thrones - fan messi in guardia : “Non siete pronti al finale” : Game of Thrones finale di stagione: cast e sceneggiatori mettono in guardia i fan L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones sta arrivando alla fine e, a giudicare dai commenti del cast e degli addetti ai lavori, il finale di stagione potrebbe non piacere per niente ai fan. Il sito di stylecaster.com ha provato a […] L'articolo Game of Thrones, fan messi in guardia: “Non siete pronti al finale” proviene da Gossip e Tv.