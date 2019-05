Il cugino di Pochettino | ' La Juve cerca un vincente e Mauricio ha questa attitudine'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lantus ha deciso di porre fine all'era Allegri. Ora, però, è alla ridi un altro allenatore di spessore con il quale dare un assalto più conalla Champions League. Tra i profili vagliati c'è anche quello di, in forza al Tottenham. Il tecnico, originario di Virle, ha dei parenti a Torino e la redazione di Tutto.com ha intercettato ilDaniele per sapere se ci possano essere possibilità di sedere sulla panchina bianconera. La fattibilità dell'affare L'intervistato pensa che l'ipotesi di vedereallasia fattibile, perché ha dimostrato di essere un allenatore top. Infatti ha conquistato la finale di Champions League con il suo Tottenham: "Mioè in possesso di tutte le qualità utili per poter allenare questo club"., secondo Daniele, ha più esperienza in Europa rispetto a Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Giampiero ...

