FIFA 19 torna in testa nella classifica software italiana

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo due settimane di dominio, l'esclusiva PlayStation 4, Days Gone, lascia ladella19, chein prima posizione.Il gioco sportivo di EA continua ad essere popolarissimo, nonostante l'agguerrita concorrenza dell'apocalisse zombie di Bend Studio e del solito (e inossidabile) GTA 5 di Rockstar.Qui sotto, potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche relative alla week 19 del 2019.Leggi altro...

