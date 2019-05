Da oggi c’è un nuovo chilogrammo

Foggia - otto arresti per assenteismo all’Asl. Timbravano cartellino e lasciavano il lavoro : c’è anche un primario : Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. Operazione condotta dalla Guardia di finanza, l’accusa è di truffa nei confronti della Asl Giustizia & Impunità | Di F. Q.. ...

Cambiamenti climatici - oggi c’è più anidride carbonica nell’atmosfera che in qualsiasi momento dall’evoluzione dell’uomo : i rischi per la Terra sono enormi : L’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai visti nell’intera esistenza umana: non storia, esistenza. Secondo i dati del Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è di oltre 415 parti per milione (ppm), molto più alta che in qualsiasi momento degli ultimi 800.000 anni, da prima dell’evoluzione dell’homo sapiens. Il dato è emerso ieri quando la Scripps Institution of Climatology, che misura i ...

Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa : “sono partito forte - c’era poco da essere tattici oggi” : Primosz Roglic trionfa nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia: una prima tappa dove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi La prima tappa del Giro d’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz Roglic, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea, Roglic ha analizzato così la sua prova: “sono contento della prestazione di oggi. Ho ...

“Siri chiese ad Arata l’aiuto degli amici Usa per fare il ministro”. Il docente : “oggi in Parlamento c’è la legge” : Armando Siri chiese all’amico Paolo Arata di mettere in campo le sue amicizie americane per ottenere un posto da ministro. E pochi giorni dopo venne nominato sottosegretario alle Infrastrutture. È quello che emerge da alcuni alcuni resoconti investigativi della Dia, riportati dal quotidiano Repubblica. È uno dei tanti capitoli contenuti dalle intercettazioni finiti sul tavolo della procura di Roma. Dalla Sicilia, infatti, sono arrivati ...

La libertà di John Lennon e Yoko Ono non c’è più - dove sono i partigiani della musica oggi? : [embed]https://youtu.be/XiAHvk2nVR0[/embed] 25 aprile, anniversario della liberazione per cui i partigiani hanno combattuto nella 2° guerra mondiale. Ma esistono ancora i partigiani, anche nella musica? A questa domanda sono stato costretto a rispondere quando Angelo Bozzolini è venuto a intervistarmi per “Grande Amore”, il suo programma di Rai3 di domenica 21 aprile, dove venivano accostate due storie d’amore, quella di John Lennon con ...

Pneumatici invernali - oggi decade l’obbligo : tutto quello che c’è da sapere sul cambio gomme : Cerchiamo di fare chiarezza su quali sono, come si riconoscono e quando bisogna utilizzare i vari tipi di Pneumatici oggi, lunedì 15 aprile 2019, secondo il nuovo Codice della Starda decade l’obbligo di montare Pneumatici invernali sulla propria vettura che era entrato in vigore lo scorso 15 novembre. l’obbligo prevedeva catene da neve a bordo o l’uso di Pneumatici invernali o per tutte le stagioni sulla propria vettura nei tratti di ...

Sparatoria durante un controllo nel Foggiano. Ucciso un carabiniere - c’è un fermato : durante un conflitto a fuoco avvenuto nella piazza principale del Paese, il maresciallo Vincenzo Di Gennaro è rimasto coinvolto e poco dopo è morto

MotoGP - GP USA - qualifiche : Maverick Vinales e Valentino Rossi sfidano Marc Marquez! Ma c’è l’incognita pioggia : Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti classe MotoGP sul Circuito delle Americhe di Austin il favorito per la pole position in qualifica resta Marc Marquez sulla sua Honda, ma le due Yamaha di Mavericks Vinales e Valentino Rossi hanno dimostrato di essere all’altezza del cinque volte campione del mondo, in particolare nella sessione del primo pomeriggio. In particolare Vinales ha fatto il secondo tempo nella ...

Verissimo : Silvia Toffanin svela perchè oggi non c’è Riccardo Fogli : Riccardo Fogli non è presente a Verissimo: Silvia Toffanin svela il motivo E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. Una puntata dedicata quasi interamente all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Difatti Silvia Toffanin ha invitato diversi concorrenti del reality vip per parlare di questa loro esperienza in Honduras finita giusto un paio di giorni fa. Tuttavia tra i vari ospiti ne manca uno: il cantante toscano ...

Ada Colau (sindaca di Barcellona) : ” C’è tendenza a disumanizzare l’altro - oggi è il migrante - domani gay o donne” : “Alle elezioni europee tocca a noi cittadini il compito di salvare l’Europa”. È questo l’appello che la sindaca di Barcellona Ada Colau ha lanciato dal palco della Fondazione Giacomo Feltrinelli di Milano ieri sera. Accanto a lei c’era il sindaco Beppe Sala che ha ribadito la necessità di un’azione comune tra i sindaci europei: “Le città sono ancora dei poli di innovazione. Non serve una rivoluzione dei sindaci, ma più stiamo insieme e più ...

Infortunio Ronaldo : oggi il verdetto - ma c’è già l’ultima novità : Infortunio Ronaldo- Cristiano Ronaldo sarà atteso oggi al Jmedical per ulteriori controllo dopo il ko rimediato nel match tra Portogallo e Serbia. Il portoghese, dopo il primo verdetto, il quale ha riscontrato una modesto problema muscolare ai muscoli flessori, oggi si sottoporrà ad ulteriori esami per valutare i potenziali tempi di recupero. Da escludere tassativamente […] More

oggi c’è il voto definitivo sulla riforma del copyright : Al Parlamento Europeo si decide se aggiornare o meno le discusse regole europee per il diritto d'autore: l'esito non è scontato