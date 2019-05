Cannes 2019 | DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar

Cannes 2019 : THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers - La recensione : Con The Witch, un horror cupo e denso di sottotesti ambientato nel New England del diciassettesimo secolo, Robert Eggers aveva settato in alto l’asticella. E il suo secondo lungometraggio The LIGHTHOUSE, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2019, non ha deluso le aspettative. Ambientato su un’isola ignota in un’Inghilterra ottocentesca, il film racconta con precisione chirurgica la lenta discesa nella spirale ...

Cannes 2019 - tutti i vincitori : la Palma d'Oro va a "Parasite" di Bong Joon-Ho : Si chiude la 72esima edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti i premi assegnati dalla giuria guidata da Alejandro Gonzalez Inarritu e formata da Elle Fanning, Maimouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Enki Bilal e Alice Rohrwacher.

Cannes 2019 : THE STAGGERING GIRL di Luca Guadagnino - La recensione : Dopo aver fatto il grande splash con Call Me By Your Name e aver battuto il ferro ancora caldo col remake di Suspiria, Luca Guadagnino si ricava finalmente un posticino nel programma del Festival di Cannes con The STAGGERING GIRL, mediometraggio presentato alla Quinzaine des Realisateurs. Francesca Moretti (Julianne Moore) e una ragazza misteriosa (Kiki Layne) si muovono per le strade di Roma e New York nel tentativo di riconciliarsi col ...

Cannes 2019 : ROCKETMAN di Dexter Fletcher - La recensione : Dopo aver fatto il botto nel 2018 con Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher torna all’attacco presentando fuori concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes ROCKETMAN, biopic liberamente ispirato alla vita di sir Elton John (Taron Egerton) e co-prodotto insieme a suo marito David Furnish. Nei cinema italiani dal 29 maggio.

Cannes 2019 : LES MISERABLES di Ladj Ly - La recensione : Estate 2018, la Francia è campione del mondo di calcio e per le strade di Parigi la festa è unanime. Un gruppo di adolescenti prende parte ai caroselli per poi fare ritorno nella periferia dove giorno dopo giorno conducono un’esistenza vuota e in bilico tra legalità e illegalità. Qui, l’unità di polizia speciale deve combattere senza sosta per tenere inalterato l’equilibrio sociale e garantire ai ragazzi un futuro migliore. Chiaramente però il ...

Cannes 2019 : SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach - La recensione : Dopo tre anni dal successo (generoso) di Io, Daniel Blake (2016), premiato proprio a Cannes con la Palma d’oro, Ken Loach torna in concorso per presentare il suo ultimo lavoro, SORRY We MISSED You. Le premesse sono sempre le medesime e vengono ampiamente mantenute: il cineasta britannico non riesce a esimersi dal raccontare storie di una quotidianità lacerata dal mondo del lavoro troppo spesso dittatoriale e scorretto. Eppure, nonostante la ...

Cannes 2019 : THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers - La recensione : Con The Witch, un horror cupo e denso di sottotesti ambientato nel New England del diciassettesimo secolo, Robert Eggers aveva settato in alto l’asticella. E il suo secondo lungometraggio The LIGHTHOUSE, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2019, non ha deluso le aspettative. Ambientato su un’isola ignota in un’Inghilterra ottocentesca, il film racconta con precisione chirurgica la lenta discesa nella spirale ...

Festival di Cannes 2019 : film vincitori e attori protagonisti della rassegna : Festival di Cannes 2019: film vincitori e attori protagonisti della rassegna Anche quest’anno il rinomato Festival di Cannes, giunto alla sua 72esima edizione, si è concluso. Dal 14 al 25 maggio, la giuria del noto evento cinematografico, guidata dal regista messicano Alejandro González Iñárritu, ha avuto il compito di premiare film, autori e interpreti al Grand Théatre Lumière. Ecco chi ha partecipato alla kermesse francese e chi sono ...

Cannes 2019 - in Parasite - film vincitore - una canzone di Gianni Morandi come colonna sonora : Con la Palma d’Oro ancora fumante per il film Parasite, l’emozione per un premio così importante, Bong Joon-ho pensa anche ad altro. A Gianni Morandi. “Vorrei conoscerlo” dice il regista sud coreano che ha messo In ginocchio da te nel suo film, proprio nella sorprendente scena finale del dramma dei “brutti sporchi e cattivi”. Il distributore italiano del film ha ricevuto la richiesta dal regista durante ...

Cannes 2019/ La giusta vittoria di Parasite in un Festival che 'recupera' il cinema : Il Festival di CANNES 2019 ha visto la vittoria di un film sudcoreano ed è stato capace di mostrare i vari lati del cinema

Festival di Cannes - la Palma d’oro 2019 è esemplare e meritata : ecco perché : Designata all’unanimità, la Palma d’oro 2019 parla coreano ed è esemplare e meritata. Parasite (in originale Gisaengchung) è infatti il film forse più bello e impressionante, sintomo di una “selezione incredibile” (parole del presidente Alejandro Gonzales Inarritu) quale quella che ha composto il concorso di Cannes 72. Il regista Bong Joon Ho, classe 1969, non immaginava certo di arrivare sull’olimpo dei grandi maestri, ma la sua opera – ...

Festival di Cannes 2019. Antonio Banderas miglior attore e gli altri vincitori : La settantaduesima edizione del Festival di Cannes è giunta a termine e nonostante sia stata molto buona dal punto di vista dei film, con molte certezze presenti nella sezione in Competizione e molte belle sorprese nelle sezioni parallele, ha un po' deluso sul finale. La giuria della sezione più importante, quella che assegna la Palma d’oro, era presieduta quest’anno da Alejandro González Iñárritu, ...

