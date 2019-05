Boca Juniors su De Rossi | Burdisso svela il “contatto”

De Rossi al Boca Juniors? Il segretario generale apre ad un possibile accordo! : “De Rossi ? Sono discorsi che stanno iniziando. Daniele è amico di Burdisso (ds del Boca ) e questo può aiutare per un suo possibile arrivo. Nicolas sta lavorando su questo e sicuramente a fine campionato cominceremo a parlare”. Sono le importanti dichiarazioni del segretario generale del club argentino, Christian Gribaudo, ai microfoni di ‘Mundo Boca Radio’ che apre ad un arrivo del capitano giallorosso al Boca ...

Éver Banega è pronto a far ritorno al Boca Juniors? : Il futuro di Éver Banega potrebbe ritingersi di giallo e blu, i colori del suo Boca Juniors, dopo che lasciò gli xeneizes nel lontano 2007 e aver vinto la Copa Libertadores; il suo eventuale arrivo dipenderà anche dalla cessione del giovane Almendra al Napoli.Calciomercato estero, Storie, Sudamerica, Éver Banega / Alfaro ha individuato in lui il sostituto ideale per tappare il buco dell’eventuale partenza del gioiellino Agustin ...