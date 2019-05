Api | sos in Lombardia per produzione di miele | Colpa del maltempo

Maltempo - Coldiretti : “Sos Api in Lombardia - raccolta miele a rischio” : È sos api in Lombardia con la produzione di miele millefiori e acacia crollata per colpa di questa pazza primavera. L’andamento climatico siccitoso del mese di marzo, seguito da un aprile e un maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici non ha consentito alle api di trovare il nettare sufficiente da portare nell’alveare. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti regionale sugli effetti del Maltempo ...

Maltempo - SOS Api : in Italia “praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele” : In Italia è praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele a causa dell’andamento climatico: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti alla viglia della giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario, dopo essere stata istituita dall’Onu nel 2018, per riconoscere il ruolo svolto da questo insetto. “La pazza primavera – sottolinea la Coldiretti – ha creato gravi ...

Addio alla Juve e TApiro d’oro - Allegri esce allo scoperto : “chi il mio sostituto? Secondo me…” : L’allenatore toscano ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia in seguito all’ufficialità del suo Addio alla Juventus “Il nome del prossimo allenatore della Juventus? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società“. LaPresse Queste le parole di Massimiliano Allegri raggiunto dall’inviato di ...

Mimmo Lucano - migliaia in sala per il suo arrivo alla SApienza : cori e applausi per il sindaco sospeso : In migliaia tra studenti e docenti riuniti in una ‘scorta antifascista’ hanno atteso tra cori e applausi, l’arrivo del sindaco sopeso di Riace, Mimmo Lucano, dopo le tensioni della vigilia per l’annunciato tentativo da parte di Forza Nuova di impedire l’intervento, dell’amministratore calabrese alla Sapienza di Roma. Mimmo Lucano è entrato in Aula scortato da studenti e militanti, accolto da un boato da parte ...

Le voci del convegno dei TerrApiattisti - dove ci sono più giornalisti che sostenitori : "Le teorie sulla terra piatta mi hanno sempre affascinato. Mi piace andare contro corrente, contro tesi preconfezionate che il sistema ci propina". Al collo porta un ciondolo di cuoio realizzato con le sue mani e che raffigura la terra come piatta: lei è Eliana Urbano Raimondi, una ragazza di 24 anni laureata in didattica dell'arte e curatrice di mostre che ha scelto di trascorrere la domenica al convegno dei Terrapiattisti che si svolge stamane ...

Il Segreto - anticipazioni all'11 maggio : Fernando sospettato del rApimento dei Castaneda : Il Segreto è una seguitissima telenovela spagnola che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e, come al solito, regala colpi di scena ed entusiasmanti indiscrezioni per i milioni di appassionati che seguono con grande interesse le gesta degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 maggio raccontano novità in merito alla vicenda che vede coinvolti i coniugi Castaneda e il loro rapimento del quale è sospettato ...

La moda cApi d'abbigliamento eco-sostenibili per la primavera : Negli ultimi anni il fashion system ha rivisto radicalmente le sue priorità, a partire dalle tecniche di produzione e dal riciclo degli abiti. L'industria moda ha infatti un ruolo fondamentale all'interno dell'economia globale, e di conseguenza una grande responsabilità riguardo al proprio impatto sull'ambiente e sulle vite di chi lavora al suo interno: dall'impiego forzato alle fonti d'acqua inquinate, le ...

Argentina - partita sospesa per invasione di Api. VIDEO : Tra le ragioni per cui può essere sospesa una partita di calcio, questa rappresenta una delle più strane che si siano mai sentite: gioco interrotto per... invasione di api. L'incredibile storia viene ...

Sostenibilità - Nocerino - Sharing Cities - : 'Far cApire valore aggiunto' : Milano, 13 apr., AdnKronos, - "Nell'ambito della Sostenibilità, la comunicazione deve puntare non solo a spingere i cittadini verso comportamenti virtuosi, ma a far capire quale può essere il valore ...

Sostenibilità - Nocerino - Sharing Cities - : 'Far cApire valore aggiunto' : 'Nell'ambito della Sostenibilità, la comunicazione deve puntare non solo a spingere i cittadini verso comportamenti virtuosi, ma a far capire quale può essere il valore aggiunto della propria proposta'...

Una rabbia dilagante. Sondaggi Swg : in Europa sfiducia verso la politica e sospetto verso il modello cApitalista - di C. Paudice - : La, fu?, locomotiva dell'economia europea oggi è alle prese con l'avanzata dell'estrema destra, in ascesa negli ultimi anni nei consensi soprattutto nella area orientale del Paese dove è più alto il ...

Una rabbia dilagante. Sondaggi Swg : in Europa sfiducia verso la politica e sospetto verso il modello cApitalista : sfiducia verso la classe politica, paura per la minaccia rappresentata da multinazionali e grandi banche, adesione ideale alle violente proteste dei gilet gialli, disinganno e sospetto nei confronti del modello capitalista. In sintesi: la grande rabbia che monta e attraversa tutti i Paesi dell'Ue. E come una livella, appiana per una volta le differenze sociali, economiche e culturali di una unione politica disfunzionale. È quanto emerge ...

Fondazione Milan sostiene il progetto “Sport come terApia” : Fondazione Milan sostiene “Sport come terapia”, il progetto di UNHCR che permetterà ai rifugiati evacuati in Niger dalla Libia di praticare attività sportive con funzioni terapeutiche mirate al superamento dei traumi vissuti. Fondazione Milan ha, infatti, generosamente finanziato la costruzione di aree ricreative e sportive all’interno di un centro di accoglienza in fase di realizzazione a Niamey, in Niger. In ...

È partita la macchina di EXPOMOVE 2019 : Firenze cApitale della mobilità elettrica e sostenibile fino al 12 aprile : Il taglio del nastro a Fortezza da Basso, stamattina, ha ufficialmente dato il via ai lavori di EXPOMOVE 2019, la prima edizione della manifestazione fieristica dedicata alla mobilità urbana elettrica e sostenibile, a Firenze fino al 12 aprile. “Siamo molto felici di essere qui all’inaugurazione di EXPOMOVE. – ha detto Dario Nardella, Sindaco di Firenze, nel dare il via ai lavori – Firenze è capitale della mobilità elettrica grazie ai grandi ...