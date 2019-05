‘Le guerre degli altri’ | il saggio per capire i conflitti in corso attraverso i suoi

romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2019) Chi sono i vincitori e chi i vinti deiin? Per conoscere e comprendere meglio i focolai che imperversano in ogni angolo del pianeta, Paesi Edizioni presenta per la Collana Machiavelli ‘Le, il libro di Marco Giaconi, analista di geopolitica e strategie militari, che svela la mappatura di eserciti e servizi di intelligence attualmente impegnati in Medio Oriente, Asia, Africa ed Europa. Con la prefazione di Fausto Biloslavo, giornalista corrispondente di guerra, ilpropone un’analisi marziale utile perriferimenti storici, numeri e statistiche aggiornate, chi sono i piccoli e i grandi eserciti che operano neidei nostri giorni. Ci sono la Libia del Generale Haftar e delle milizie che hanno in pugno Tripoli. C’è il “nuovo Medio Oriente”, i cui confini sono stati cancellati per sempre dalla guerra in Siria e dalla ...

amnestyitalia : Sono anni che l'Italia vende armi che alimentano guerre e migrazioni nonostante la nostra legge lo vieti. Chiediamo… - carolafrediani : Nella mia newsletter di oggi c'è una analisi del bombardamento di hacker di Hamas da parte di Israele; Nsa e cinesi… - Arodlp678 : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… -