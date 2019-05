Insulti a 13enne durante gara di basket | “Dei genitori hanno urlato ‘negro di m…' ”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) “Vorrei ringraziare queiche dagli spalti glinegro di m…“. Rita Aicardi, madre di un ragazzino adottato in Etiopia, denuncia con un post su Facebook glirazzisti che suo figlio ha dovuto subireuna partita didi un torneo amichevole Under 13 giocato a Milano sabato pomeriggio. “Lo sapevo. Me lo aspettavo. Lo temevo. È successo. Un bel pomeriggio di sport, un torneo ditra ragazzini di 13 anni e idagli spalti urlano ‘negro di m…’. Non ho parole e quel che è peggio non ne ho neanche da dire a lui“, si legge in uno dei post della madre. Rita Aicardi ha scritto un messaggio anche alla Asd TigersMilano, la società per cui gioca il figlio. “Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera”, ha ricordato la donna, per poi concludere il post con ...

