Francesco Ciampi | «Non è mai troppo tardi»

vanityfair

(Di domenica 19 maggio 2019)Quando si nasce sognatori, non si scappa., nato a Prato, si sente parte del gruppo da 53 anni. Fiero sognatore, sostiene. Sottocategoria, sognatore realista. «Ogni mattina mi sveglio e penso a una cosa positiva e a cosa posso fare per metterla in pratica. Non sto ad aspettare che quella cosa mi venga addosso», racconta. Il risultato? «Trent’anni di gavetta nel mondo della recitazione, e ancora tanta voglia di fare». Ci sono stati i ruoli in Un’estate al mare di Vanzina, Finalmente la felicità di Pieraccioni; e il Commissario Manara e I delitti del Bar Lume, in tv. «Ho sempre amato il cinema fin da piccolo, sono cresciuto a pane eMuti», spiega. Senza dimenticare, però, di essere ...

lorenzop2311 : @GianzDav @antonioripa @riccard31097614 @MrETP @diegorusso22 @KingZeta3 @Gianni_Elia @NicolaBellu @Diesira3… - Diesira3 : @KingZeta3 @antonioripa @Gianni_Elia @antiliberismo @outlaw1847 @GianzDav @lorenzop2311 @buch_1977 @NicolaBellu… - NicolaBellu : @antonioripa @isterico1 @roland_mmzz @lorenzop2311 @Diesira3 @AdamSmi28827710 @GianzDav @diegorusso22… -