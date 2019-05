Festa Scudetto Juventus | Cristiano Ronaldo jr colpito in testa dalla coppa | la gaffe del

Juventus - squadra a riposo : i giocatori pensano alla Festa Scudetto - la società al futuro : Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì ...

La Juve sposta la Festa Scudetto : niente sfilata per Torino - sarà solo allo Stadium : Cambia l'orario e soprattutto la festa della Juventus per il suo ottavo scudetto consecutivo. Il club campione d'Italia ha chiesto e ottenuto di spostare la partita allo Stadium con l'Atalanta: si ...

Juventus - c’è la Festa Scudetto ma Ronaldo è annoiato : ecco la sua “gioia” mentre i compagni cantano e ballano : Dopo il video al termine di Juventus-Ajax, con Cr7 che si era rivolto ai compagni facendo il gesto come a dire “avete avuto paura”, ora spunta sui social un altro video che riguarda Cristiano Ronaldo e che sta facendo discutere. Il campione portoghese, negli spogliatoi dopo la certezza matematica dello scudetto, sembra non interessarsi alla festa. Prima se ne sta in disparte, poi si unisce ai compagni senza grande convinzione. Video ...

Scudetto Juve - Festa in campo e in piazza. Allegri : "Dobbiamo migliorare di testa" : La Juventus festeggia la vittoria del campionato con 5 giornate d'anticipo. È l' ottavo Scudetto di fila , il numero 35 nell'albo d'oro del campionato italiano. Numeri record nell'anno di Cristiano ...

Juventus – Festa Scudetto quasi inesistente a Torino - ma i più fedeli ammettono : “non molliamo mai” : Festeggiamenti soft a Torino per l’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus: le parole di un fedele tifoso Festeggiamenti ‘soft’ questa sera nel capoluogo piemontese per l’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus. In piazza San Carlo, un gruppo di tifosi in piazza con magliette, sciarpe e bandiere, si sono radunati sotto il monumento a Emanuele Filiberto di Savoia accanto a un musicista di strada e insieme ...

