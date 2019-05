Quagliariello | «De Laurentiis è stato coraggioso | chiederò al Governo cosa vogliono fare»

ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Il senatore di Forza Italia e presidente del “Napoli Club Parlamento” Gaetanoè intervenuto ai microfoni di Crc, parlando della stagione del Napoli e anche delle polemiche sollevate da più parti. Positivo il giudizio del senatore per il primo anno di Ancelotti anche se non si è riusciti a vincere un trofeo «Se ci avessero detto che alla fine del ciclo Sarri ci sarebbe stata ancora una squadra competitiva, avremmo sottoscritto tutti: ma quando questo accade, non ci accontentiamo» Voto 7 all’allenatore del Napoli e alla sua squadra per questa stagione considerata di transizione. Una lode per il coraggio dimostrato dal presidente Denel denunciare la situazione degli stadi «Farò qualper stare vicino al presidente Deche ècoraggiosissimo. Questa situazione delle curve non riguarda solo Napoli ma tutta l’Italia. Comunque ...

