Milano | in corso l' evento sovranista di Salvini Sala | Non si prenderanno la

Alpini a Milano - adunata 2019/ Grande sfilata in corso al raduno : corteo di 2.3 km : Alpini a Milano, adunata 2019. In corso la Grande sfilata per le vie del centro, un corteo lungo 2.3 chilometri: si andrà avanti fino alle 21

Adunata degli alpini Milano 2019 : programma - percorso e aree vietate : Milano, 9 maggio 2019. Gli alpini sfileranno sotto la Madonnina. Tutto pronto a Milano per la 92esima Adunata nazionale dell'Associazione nazionali alpini , Ana, in programma da domani fino a domenica ...

Concorso per 15 educatori professionali a Bari e per infermieri a Varese e Milano : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 31 del 19 aprile 2019, è stato pubblicato un bando di Concorso per selezionare 15 educatori professionali. Il termine per inviare la propria candidatura è il 20 maggio alle ore 23:59. L'ospedale Humanitas ricerca figure professionali da inserire con la mansione di infermiere ambulatoriale e con la mansione di infermieri nel reparto degenze. Sul sito di Humanitas non è indicata una data ...

Serie A basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Basket - Serie A 2019 : respinto il ricorso di Milano - resta la sconfitta a tavolino contro Pistoia : Definitivamente respinto il ricorso dell’A/X Armani Exchange Milano contro la FIP e la società Pistoia Basket 2000: resta dunque la sconfitta a tavolino per 20-0 nella sfida giocata lo scorso febbraio, arrivata a causa della presenza in campo del neo acquisto James William Nunnally, che doveva scontare una giornata di squalifica. Queste le parole riportate dal CONI: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. ...

Il consigliere comunale di Andora Ilario Simonetta - lunedì scorso ha concluso la sua UltraMilanoSanremo al 17° posto : Non solo si è qualificato 'finisher' della corsa podistica più lunga d'Europa, ma ha addirittura conquistato il 17° posto assoluto su 74 partecipanti provenienti da tutto il mondo. 'Sono felice e ...

Milano - dalle Colonne a corso Como : ecco la mappa delle zone rosse : Milano, 3 maggio 2019 " dalle Colonne di San Lorenzo a corso Como. Dalla Darsena all'Arco della Pace. Inizia a delinearsi la mappa delle cosiddette «zone rosse» che potrebbero essere istituite nelle ...

Sanità : inaugurata nuova tac hi-tec al Pronto Soccorso S. Carlo a Milano : Immagini ad alta risoluzione, dose di radiazioni ridotta fino all’82% rispetto al modello precedente. Sono le caratteristiche principali della nuova Tac a 64 strati inaugurata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Oggi il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. La new entry nel parco macchine dell’Asst è stata installata in Radiologia di Pronto ...

Nella Darsena di Milano è stato ritrovato e soccorso un lupo : Due giorni fa Nella Darsena di Milano, il bacino d’acqua artificiale nei pressi del centro della città, è stato ritrovato e soccorso un esemplare di lupo. L’animale era in cattive condizioni ma è stato curato in un canile della città.

Airbus : squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le finaliste del concorso Fly Your Ideas : Move-ez, la squadra del Politecnico di Milano con il progetto Swan – Smart Wheelchair è una delle sette squadre selezionate a livello mondiale dagli esperti di Airbus per partecipare alla fase finale del concorso internazionale Fly Your Ideas 2019, che invita gli studenti a sviluppare progetti innovativi nei settori chiave dell’industria aerospaziale: Elettrificazione, Servizi Dati, Sicurezza Informatica, Internet of Things (IoT), ...

Intervento di soccorso in via Milano per un'anziana : BOLZANO. Un equipaggio di soccorso del 118 ed una pattuglia di vigli del fuoco cono intervenuti ieri mattina verso le 11 in via Milano. I vicini di una donna anziana hanno dato l'allarme non riuscendo ...

Concorso biologo a Milano e Reggio Calabria - farmacista a Genova : Ancora aperti tre bandi per la partecipazione alle selezioni e concorsi per la professione sanitaria di biologo e farmacista. I bandi sono stati pubblicati dalla Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dal Grande Ospedale - Bianchi - Melacrino - Morello di Reggio Calabria, per il ruolo di biologo, e dall'Ente Ospedaliero di Genova (farmacista). Due concorsi per biologo La Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di ...

Milano - OMA e Laboratorio Permanente Team vincitore del Masterplan "Concorso Farini' : ... assicura il massimo della flessibilità, mentre la città di MILANO offre modelli insediativi resilienti e adattabili agli shock dell'economia globale. "Il progetto è rispettoso della storia urbana ...

Milano : alberi in corso Buenos Aires - contrario 72% commercianti : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - alberi in corso Buenos Aires? Con il supporto di Confcommercio Milano, AscobAires ha promosso un sondaggio fra gli operatori commerciali del corso dopo l'ipotesi giornalistica che il Comune potrebbe lavorare a un progetto pilota, da realizzare assieme a privati, lungo i