Legnano | si è dimesso il sindaco Fratus Lega

(Di sabato 18 maggio 2019) Illeghista diGianbattista, arrestato due giorni fa insieme ad altri due membri della giunta comunale - il viceMaurizio Cozzi (FI), e l'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini - con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta si è.A renderlo noto è stato l'avvocato che lo difende, Maira Cacucci, che ha confermato come le dimissioni siano state presentate lo scorso 16 maggio, il giorno del suo arresto, e prontamente comunicate al comune ditramite posta elettronica certificata.sarà sentito lunedì durante l'interrogatorio di garanzia, ma oggi il suo avvocato ha fatto sapere che l'ormai exdi"è a disposizione della magistratura per chiarire la propria posizione". Gianbattistasi trova agli arresti domiciliari, così come Chiara Lazzarini, mentre per il vicenMaurizio Cozzi è stato disposto il ...

