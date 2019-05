I retroscena di Blogo | sui palinsesti estivi di Rai1 si riparte da zero

blogo

(Di sabato 18 maggio 2019) Il CDA Rai di ieri, convocato d' urgenza per parlare del "caso Fazio" e del doppio incarico di Marcello Foa (Presidente di Rai e Rai Com) nella sostanza non ha prodotto nulla di fatto, se non chilometri di inchiostro sui giornali.A margine di tutto questo, il vero terreno di scontro, oltre alla collocazione di Fabio Fazio nella prossima stagione televisiva (non è ancora certo dove, pare su Rai2) è suied autunnali del primo canale della Rai. In particolare, anche solo ed esclusivamente per una questione di tempi, la discussione fra AD e direttore diè ora concentrata sui programmi, la cui partenza è stata rinviata a lunedì 17 giugno, con tutte le versioni "invernali" di Unomattina, Vieni da me e Vita in diretta, prorogate fino a venerdì 14 giugno 2019.Idi: suidisidapubblicato su ...

