DECRETO SICUREZZA BIS | SALVINI | ' M5S NON PERDA TEMPO' Messaggio a Di Maio

Conte ferma il DECRETO sicurezza. M5S all’attacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...

DECRETO SICUREZZA - Salvini : “stadi modello inglese” : “Nel Decreto sicurezza bis pensiamo agli stadi sul modello inglese. Con camere di sicurezza nei nuovi impianti che auspichiamo vengano costruiti piu’ piccoli e procedure d’urgenza per avere immediatamente l’esecuzione della pena. Inoltre le spese per la gestione dell’ordine pubblico devono essere a carico delle societa’ e non piu’ degli italiani. Visto che si pagano milioni di euro per i ...

Palermo : DECRETO SICUREZZA - Orlando firma iscrizioni anagrafe migranti e occupanti abusivi (2) : (AdnKronos) - Diversa la procedura seguita per i soggetti che attualmente vivono in edifici pubblici occupati abusivamente. In questo caso i provvedimenti sono stati proposti e controfirmati dall’assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e seguono una lunga fase istruttoria da parte degli

Palermo : DECRETO SICUREZZA - Orlando firma iscrizioni anagrafe migranti e occupanti abusivi : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando resta fermo sulle sue decisioni e oggi firma le prime iscrizioni anagrafiche di alcuni migranti e di cittadini italiani occupanti edifici pubblici per i quali le procedure erano state bloccate con l'entrata in vigore del decreto si

Il preconsiglio smonta il DECRETO SICUREZZA Bis : Punto per punto, un’obiezione dopo l’altra. I tecnici degli uffici giuridici di palazzo Chigi, quelli dei ministeri a guida M5s ma anche di quelli a guida leghista, stanno smontando passo passo il Decreto Sicurezza bis presentato da Matteo Salvini. Il preconsiglio, l’organo chiamato a valutare tecnicamente i testi prima del loro arrivo in Consiglio dei ministri, si è riunito per quattro ore e andrà avanti ...

DECRETO SICUREZZA bis : fondi per i rimpatri e multe a navi Ong | Scontro Salvini-Toninelli : La Lega vuole portare il pacchetto sicurezza nel prossimo Consiglio dei ministri previsto per lunedì. E proprio sui tempi del provvedimento, si accende una nuova tensione tra Salvini e Toninelli, che teme di avere, con il Decreto, meno poteri.

Salvini vuole il DECRETO SICUREZZA bis in Cdm ma Di Maio fa muro : A metà pomeriggio Matteo Salvini si aggira in transatlantico di Montecitorio ostentando serenità: “Il decreto Sicurezza bis è pronto, lunedì va in Consiglio dei ministri”. In realtà Palazzo Chigi attende ancora il testo, il ministero dei Trasporti invece lo ha appena ricevuto. Gli uffici giuridici stanno esaminando la bozza, un lavoro certosino nell’attesa che giovedì a mezzogiorno ci ...

Botta e risposta - Toninelli fa arrabbiare Salvini per il DECRETO Sicurezza : Tensione per il Decreto Sicurezza Bis, questa volta è il turno di Danilo Toninelli far “arrabbiare” Matteo Salvini Continua lo scontro fra alleati di governo. Dopo le tensioni di ieri sullo spread e l’ultimatum del sottosegretario Giancarlo Giorgetti (“Se la litigiosità resta così, dopo il 26 maggio non si va avanti”), oggi è il dl … Continue reading Botta e risposta, Toninelli fa arrabbiare Salvini per il ...

DECRETO SICUREZZA bis - Toninelli : “Dopo le Europee”. Ma c’è odg nella convocazione del pre consiglio ministri. Salvini : “Pronto” : Si apre un nuovo caso nel governo sul Decreto sicurezza bis. Il provvedimento che non piace ai 5 stelle e su cui invece il leader del Carroccio Matteo Salvini intende puntare alla vigilia delle elezioni Europee, compare all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri in programma il 16 maggio. Oggi era stato il ministro M5s alle Infrastrutture Danilo Toninelli a escludere che il testo sarebbe stato affrontato prima del 26 maggio. Ma le ...

Cosa prevede la bozza del DECRETO SICUREZZA bis : Il 10 maggio è stata diffusa la bozza di un decreto sicurezza bis, proposto d’urgenza dal ministro dell’interno Matteo Salvini su ordine e sicurezza. La bozza non è ancora stata esaminata dal consiglio dei ministri e quindi non è stata ancora trasformata in decreto legge, ma ha già suscitato diverse critiche e reazioni. Ecco in sintesi Cosa prevede. Leggi

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Pronto a portare il DECRETO SICUREZZA bis in Cdm la prossima settimana" : Il decreto sicurezza bis sarà presentato in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo annuncia a Mezz’ora in più il vicepremier Matteo Salvini. “Costa poco e aiuta la sicurezza, ci lavoriamo da settimane”.“Gli sbarchi sono calati del 91% e i reati del 15% in questi primi mesi del 2019. Con tutti i miei difetti e limiti ma penso di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano gli italiani”, ha ...

Matteo Salvini - il terrore di Conte e Di Maio sul DECRETO SICUREZZA bis : "Così cade il governo" : Le reazioni d'istinto di Luigi Di Maio e buona parte dei ministri grillini al decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini mettono già in chiaro quanto il fronte pentastellato tema l'ultima mossa del vicepremier leghista. Di quel provvedimento già si parla in termini apocalittici, come riporta

DECRETO SICUREZZA bis - i punti che dividono il governo : Tensioni interne alla maggioranza non solo sugli articoli che riguardano l'immigrazione: nel mirino anche le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine durante le manifestazioni

Di Maio sospetta che il DECRETO SICUREZZA bis di Salvini sia "un'arma di distrazione di massa" : Lo schema di decreto legge presentato ieri da Matteo Salvini dà nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di Maio. Nello schema del 'decreto sicurezza bis', è previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso Salvini. Ma c'è di più: sono previste multe per ...