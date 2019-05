Allegri allo spogliatoio | «Domani sarà anche la mia partita di addio»

Addio alla Juve e Tapiro d’oro - Allegri esce allo scoperto : “chi il mio sostituto? Secondo me…” : L’allenatore toscano ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia in seguito all’ufficialità del suo Addio alla Juventus “Il nome del prossimo allenatore della Juventus? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società“. LaPresse Queste le parole di Massimiliano Allegri raggiunto dall’inviato di ...

Allegri-Juve un amore mai decollato - i motivi della rottura : dalla Champions allo stile di gioco fino alle diverse idee di mercato : Il matrimonio tra allegri e la Juventus è finito: le due parti si sono dette addio oggi. E mentre si vocifera dei papabili sostituti ci si interroga sui motivi del divorzio. Sicuramente c’erano vedute diverse, opinioni che non coincidevano tra il tecnico livornese e la società. Ma quali sono le vere ragioni per cui si è arrivati alla separazione? ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto allegri, Alessio Tacchinardi ai microfoni di ...

Allegri-Agnelli - il giallo della cena : giornata di misteri in casa Juve - poi l’atteso incontro : incontro Allegri-Agnelli – Sono ore caldissime in casa Juventus, si decide il futuro per la panchina della prossima stagione. Sta per andare in archivio la stagione dei bianconeri, lo scudetto è stato vinto con largo anticipo e merito mentre è tanta la delusione in Champions League ma anche in Coppa Italia. Tutti i dettagli sulla giornata di ieri come riporta la rosea. Andrea Agnelli è arrivato in sede molto presto mentre Allegri ...

Panchina Juventus : per i bookies Allegri si allontana - più vicino Guardiola : Non si parla ormai d’altro in casa Juve, con lo scudetto già in tasca da tempo è il momento di pensare alla prossima stagione. Tiene sempre banco il futuro di Allegri, tema caldo anche per i bookmakers. Addio del tecnico toscano che, nell’analisi di Sisal Matchpoint, non è poi così lontano dalla realtà, anzi. Nella scommessa su chi sarà il l’allenatore dei bianconeri dopo l’estate, riporta Agipronews, il testa a ...

Conte alla Juve? “SportMediaset” - clamoroso : Agnelli lo allontana - aspetta Allegri! : Conte alla JUVE- News, rumors e nuove indiscrezioni, secondo quanto riportato negli ultimi minuti dai colleghi di “SportMediaset“, in casa Juventus ci sarebbe stato un nuovo ribaltone. Di fatto, Agnelli avrebbe allontanato le voci su Conte avvicinando la conferma di Allegri in vista della prossima stagione. Il presidente bianconero sembrerebbe esser indirizzato ad ascolta Allegri […] More

Juve - giallo Allegri : Conte più vicino : TORINO - Allegri in o Allegri out? Max sembra aver scelto, alla fine le perplessità accumulate in queste settimane difficili, rese ancora più amare dall'eliminazione in Champions, lo stanno portando ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole restare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...

Il rifiuto di Allegri : allo Stadium nega un autografo al bambino : Prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina, partita che ha sancito la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo per i bianconeri, Massimiliano Allegri ha negato un autografo a un bambino. Il ...

Tapiro d’Oro al tecnico Allegri : “Adani? Ho fatto fallo di sfondamento…” : Questa sera Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Massimiliano Allegri, si è parlato del battibecco con l’opinionista sportivo Daniele Adani in diretta tv dopo la partita della Juve contro l’Inter. Staffelli chiede: “Abbiamo visto che Daniele Adani ha detto che lei è scortese, maleducato e arrogante…“. Allegri risponde: “Molto arrogante…”. Poi aggiunge: “Adani è un difensore. Mi sembra un ...

Allegri : 'Per quattro palloni persi da polli sembra che l'Ajax chissà che partita abbia fatto' : Il calcio non è una scienza esatta: Ronaldo+Juventus non significa Champions sicura. Lui Ha fatto una stagione straordinaria ed è il futuro della Juventus. Ci siamo giocati i quarti di Champions non ...

Ajax-Juventus - Allegri allo scoperto : “ho preso una decisione su CR7” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato dell’utilizzo che farà di Cristiano Ronaldo nella gara di domani contro l’Ajax “Ronaldo giocherà domani? Cristiano si è allenato bene con la squadra, è a disposizione e a meno che non succeda qualcosa domani mattina partirà titolare“. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions con l’Ajax, parlando della condizioni ...

Cagliari-Juventus - ululati razzisti contro il giovane Moise Kean. Allegri : “Soliti imbecilli - vanno allontanati a vita” : “Come al solito ci sono degli imbecilli, come ci sono nella vita quotidiana. Non è che bisogna star lì a pensar tanto, è una cosa molto semplice: bisogna cacciarli a vita, non basta dare un anno o due”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il successo ottenuto sul Cagliari in merito agli ululati razzisti successivi al raddoppio, con esultanza polemica, di Moise Kean. “Dire chi ha ragione, chi non ha ...

Cori razzisti verso Moise Kean - Allegri attacca : “allo stadio imbecilli e gente normale - radiate gli incivili” : Massimiliano Allegri bacchetta Moise Kean per l’esultanza contro il Cagliari ma attacca i tifosi protagonisti dei Cori razzisti nei confronti dell’attacca bianconero Moise Kean è il grande protagonista di Cagliari-Juventus. L’attaccante bianconero ha segnato il gol dello 0-2 che ha permesso alla Juventus di chiudere l’incontro, ma è anche finito al centro di un’aspra contestazione, a sfondo razzista, a causa ...