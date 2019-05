Su un treno d’epoca verso dell’Africa del Sud fra deserti | diamanti e safari

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Shongololo è la parola Zulu che indica il grande millepiedi marrone. Niente di più indovinato per dare il nome a unche avanza sinuoso fra le dune e idell’Africa del Sud e che molto ricorda questo invertebrato: unico nel suo genere, il Shongololo Express è l’affascinante “-millepiedi” che in questi giorni riprende i suoi itinerari sotto cieli stellati dell’Africa meridionale per una vera esperienza disu rotaia che vale il volo nell’emisfero australe.Fa base alla stazione di Pretoria, di proprietà di Rovos Rail (nota per l’eccellenza dei suoi treni turistici di lusso), Shongololo Express ha iniziato le operazioni nel 1995 e da allora garantisce a chi sale a bordo un’esperienza di viaggio su und’epoca davvero unica garantita dalla lunga esperienza Rovos Rail, offrendo ...

