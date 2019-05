Octopath Traveler | svelati i requisiti di sistema | il gioco utilizzerà la tecnologia

Octopath Traveler ha una data di lancio su PC : A partire dal 7 giugno Octopath Traveler approderà su PC via Steam e Square Enix Store, riporta Gematsu.Ricordiamo che l'RPG è uscito per Nintendo Switch a luglio 2018, mentre anche un sequel per dispositivi mobili è attualmente in fase di sviluppo. Per quanto riguarda il lancio su PC di Octopath Traveler, l'annuncio è stato comunicato direttamente sul sito ufficiale del gioco, per cui non resta che attendere il 7 giugno.Per chi non conoscesse ...