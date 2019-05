La Cina occidentale raccontata da Jia Zhang-Ke

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) È riuscito a conquistare gli spettatori del mondo- da Cannes al Leone d’Oro di Venezia con “Still Life” - rivelandosi uno degli autori più interessanti del cinema orientale per lo sguardo profondo e lungimirante sul suo Paese che nel nuovo millennio sembra aver dimenticato i valori della tradizione.È unapiùche orientale dove il potere capitalista domina la società e separa gli individui: i ricchi dai poveri, come i mariti dalle mogli.C’è sempre nel cinema di Jia-Ke un senso di ineluttabilità del cambiamento che come uno tsunami travolge i suoi personaggi ed è presente anche nel suo ultimo film “I figli del fiume giallo” (Jiang hu er nü)Dal 2001 al 2018 tutto rapidamente cambia. Cambiano Datong e Fenyang (città del regista dove è girata una ...

