Giro d’Italia | Frapporti | ‘Gruppo tirato da un’auto’ | ma la squadra lo smentisce

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Anche tre giorni dopo, la tappa di Frascati delcontinua a far discutere. Se il finale di quella frazione è costato il ritiro ad uno dei grandi favoriti per la maglia rosa finale, Tom Dumoulin, ed ha visto Roglic guadagnare terreno sugli avversari, molti chilometri prima si è verificato un episodio che è passato quasi inosservato sul momento. La fuga di giornata, in cui era inserito anche Marco, ha perso diversi minuti nello spazio di una manciata di chilometri e il corridore della Androni ha lanciato una dura accusa sulla regolarità della corsa. Secondo il corridore bresciano il gruppo sarebbe stato aiutato in maniera illecita, una ricostruzione corroborata dalle voci dei compagni di: ‘Non si può continuare così’ Quelle delle scie che i corridori prendono da auto e moto del seguito della corsa non è certo un problema nuovo per il mondo del ...

giroditalia : ???? @FndoGaviria has abandoned the Giro d'Italia | ???? @FndoGaviria ha abbandonato il Giro d'Italia #Giro - giroditalia : Stage 6 of #Giro 103 has started! 238 km from Cassino to San Giovanni Rotondo, follow the live:… - giroditalia : Giro d'Italia 2019 - Stage 6 | Tappa 6 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino @segafredoitalia… -