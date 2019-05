Georgette Polizzi ricoverata in ospedale dopo le accuse alle manager di Pamela Prati

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019)è stata coinvolta, suo malgrado, nell’intricata vicenda del matrimonio dicon l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone e la cosa l’ha provata a tal punto da costringerla al ricovero in. L’ex protagonista di Temptation Island è affetta infatti da una forma di sclerosi multipla e l’ansia e le tensioni legate a questa vicenda le hanno causato un crollo fisico, come lei stessa ha raccontato in un lungo sfogo nelle sue Instagram Stories: “Eccomi qui. Sono appena uscita dall’e sono tornata nel mio lab. State tranquilli, il problema è che la situazione di queste settimane mi ha portato un grosso accumulo di ansia e tensione che non aiuta la mia malattia, quindi oggi i medici si sono presi cura di me – ha raccontatorassicurando i fan -. Spero che tutto passi in fretta. Non creiamo ...

