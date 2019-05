Entrano per gioco nell’auto al sole e rimangono bloccate! 3 cuginette morte asfissiate (Di venerdì 17 maggio 2019) Le tre bambine di sei, otto e nove anni sono entrate nell'auto parcheggiata al sole ma sono rimaste boccate senza che nessuno si accorgesse di loro. La vettura è diventata in poco tempo un forno e le tre cuginette sono morte asfissiate. Le tre bambine sono state rinvenute nell'auto parcheggiata al sole dopo oltre quattro ore quando un vicino le ha notate nell'abitacolo e ha lanciato l'allarme. Quando il proprietario della vettura è corso ad aprire le portiere le tre però erano già prive di sensi.

Stavano giocando nel cortile davanti casa come facevano spesso quando si sono accorte che l'auto di un parente, parcheggiata proprio lì vicino, poteva essere aperta da una delle portiere posteriori. Così, per gioco, le tre cuginette sono entrate all'interno dell'auto ma, una volta chiusa la portiera, hanno scoperto di essere rimate bloccate perché non si poteva più aprire dall'interno. Per diverse ore purtroppo nessuno si è accorto di loro, nonostante le urla per attirare l'attenzione dei familiari, e le tre bambine sono morte asfissiate nell'abitacolo ormai diventato un forno. La terribile tragedia arriva dalla provincia di Bataan, nelle Filippine, ed è costata la vita alle piccole Agatha Morales, nove anni, Shamel Alghela Morales, otto anni, e Pauline Keziah Morales, sei anni.



