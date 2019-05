Asta record | Monet venduto a 110 747 000 milioni di dollari

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Giovanni Negri Il padre dell’Impressionismo è stato aggiudicato in unadella nota casa Sotheby’s a New York Si racconta che Picasso replicò ad un giornalista che lo intervistava: "Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? È perché non posso permettermeli". Prendendo in giro il giornalista e tutto il "sistema dell’arte". Non sappiamo se l’aneddoto sia vero o solo una divertente attribuzione, però ci sarebbe davvero da chiedersi: cosa penserebbe oggise sapesse che un suo quadro è statoa 110.747.000di? Non è la prima volta, infatti, che il pittore francese, padre dell’Impressionismo, raggiunge queste vette di mercato. Appena un anno fa, infatti, il dipinto “Ninfee in fiore” fu aggiudicato per 84,6diin un’della casa Christie’s, determinandone ilper l’autore, almeno fino a qualche giorno fa. L’opera ...

