Anthem non è morto | novità in arrivo all’E3 2019?

Le vendite di Anthem non hanno soddisfatto le aspettative di EA : Durante la conference call per il quarto trimestre dell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2019, Electronic Arts ha rivelato che il lancio di Anthem non ha soddisfatto le sue aspettative. Questo non dovrebbe ovviamente sorprenderci, dati i numerosi problemi del titolo, tuttavia questa è la prima volta che il publisher commenta le vendite del gioco, riporta DSOGaming.Secondo EA, i giocatori hanno trascorso oltre 150 milioni di ore in Anthem dal ...

Anthem : il prossimo aggiornamento ridurrà la possibilità di ottenere loot per Javelin che non usiamo : Il global community manager di Anthem, Jesse Anderson, ha anticipato i cambiamenti in arrivo con il prossimo aggiornamento del gioco atteso per l'8 aprile. Ebbene, come riporta VG247, questo update si concentrerà principalmente sui Forzieri Elisi, casse che possono essere ottenute completando le Roccaforti e che premiano i giocatori con oggetti di personalizzazione.Anderson ha dunque dichiarato che l'aggiornamento ridurrà la probabilità di ...

Anthem : il prossimo aggiornamento ridurrà la possibilità di trovare loot per Javelin che non usiamo : Il global community manager di Anthem, Jesse Anderson, ha anticipato i cambiamenti in arrivo con il prossimo aggiornamento del gioco, atteso per l'8 aprile. Ebbene, come riporta VG247, questo update si concentrerà principalmente sui Forzieri Elisi, casse che possono essere ottenute completando le Roccaforti e che premiano i giocatori con oggetti di personalizzazione.Anderson ha dunque dichiarato che l'aggiornamento ridurrà la probabilità di ...

Problemi per Anthem - i giocatori non riescono a collegarsi ai server : Anthem soffre ancora di qualche problema tecnico, stando a quanto riportato da Mp1st.Come possiamo vedere infatti, ad oltre un mese dal lancio, dopo aggiornamenti e svariate modifiche agli equilibri di gioco e al sistema di loot, svariati giocatori in questi giorni hanno lamentato Problemi con l'accesso ai server di gioco.Sembrerebbe essere un problema riservato sia agli utenti PC che quelli console, e Reddit è stato preso d'assalto da ...

Anthem continua a non trovare pace : l'ultima patch criticata dagli utenti per bug - problemi vari e un gameplay "rotto" : Sembra davvero che Anthem (qui trovate la nostra recensione) non riesca a trovare un momento di pace e BioWare continua a non riuscire a convincere efficacemente una community sempre più esigente e pronta a criticare pesantemente ogni singolo passo falso. Anche la nuova patch non migliora la situazione, anzi.Come evidenziato da Push Square, i giocatori sono ancora una volta pronti a criticare il lavoro degli sviluppatori dopo l'arrivo ...