Torre Maura | 41 indagati per scontri e razzismo

Disordini Torre Maura 2 aprile : 41 indagati tutti facenti parte CasaPound e FN : Roma – La Procura di Roma ha iscritto nel registro indagati 41 persone, tutte appartenenti a CasaPound e Forza Nuova, per i Disordini che si sono verificati lo scorso 2 aprile a Torre Maura, in seguito al trasferimento di alcune famiglie rom in una struttura di accoglienza della zona. Le accuse ipotizzate dal procuratore aggiunto, Francesco Caporale, e dal pm Eugenio Albamonte, a vario titolo, sono di istigazione all’odio razziale, ...

Elena Stancanelli : "Il pischello di Torre Maura? La penso ancora così - bisogna studiare se non vuoi fare il rapper..." : Torino - I fatti sono noti. La partecipazione della casa editrice Altaforte al Salone del Libro – e poi la sua esclusione dopo l’esposto presentato contro l’editore Francesco Polacchi dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, ha sollevato un mare di polemiche e di rinunce (poi, di nuovo, trasformate in partecipazioni alla kermesse) di scrittori, additando l’antifascismo come “vero male di questo Paese”. ...

Simone di Torre Maura ha vinto il premio 'Miglior figlio di Roma' - VIDEO : Una spontaneità e un coraggio che lo avevano reso famoso in tutta Italia., qui il VIDEO, Se le parole di un 15enne sono più incisive dell'intera classe politica 'Qui si celebra la Roma migliore, ...

Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura. Simone premiato come «figlio migliore di Roma» : Una gomma da masticare e tanta spontaneità. Anche di fronte a una platea arrivata per applaudirlo Simone di Torre Maura non si è scomposto. Il ragazzo della periferia romana diventato famoso per aver ...

La battaglia di Torre Maura. Su Twitter : I temi più rilevanti approfonditi nell'analisi dei temi di politica e attualità più discussi su Twitter nella settimana dal 5 all'11 aprile riguardano il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Def, (14.354 conversazioni, 48.291 retweet, 12.514 mentions, 2.191% engagement) al centro della scena politica all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, e alcuni temi particolarmente controversi come la flat tax. Le ...

Roma - rapinata giornalista a Torre Maura : 20.27 Una giornalista è stata rapinata a Torre Maura, a Roma, dove era andata per effettuare delle interviste sulle proteste dei giorni scorsi contro la presenza di rom nel quartiere. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di un campo nomadi. A rapinarla un giovane nomade armato di coltello, che è stato poi fermato dalla polizia. Recuperato anche il portafogli e la telecamera che le erano stati rubati dallo zaino.

Micheli : tra i 77 ‘cacciati’ da Torre Maura anche disabili - anziani e neonati : Roma – disabili, anziani – di cui uno deceduto stanotte – bambini, un neonato di tre giorni e altri di pochi mesi, malati psichiatrici o di patologie neurologiche gravissime e di Hiv, donne incinte. Tra loro rom, immigrati e anche italiani. È lo spaccato delle 77 persone accolte da Roma Capitale perche’ portatrici di fragilita’ gravi e disagio estremo che negli scorsi giorni sono state ‘cacciate’ tra ...

