Palermo | il club non ci sta | “Lotteremo per tutelare i nostri interessi”

Palermo in Serie C - M5S : “il club paga il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione” : “Il Palermo calcio paga tuttora il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione quando al club venne negata ingiustamente la Serie A. Oggi il tribunale della Figc chiede la retrocessione all’ultimo posto in classifica, quindi la Serie C, senza tenere conto degli enormi sforzi nella nuova proprieta’ penalizzando oltremodo una citta’ intera. Confidiamo nell’appello del Palermo, ma se i ...

Palermo retrocesso per illecito sportivo - il club rosanero precipita nella C : Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il Palermo all'ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. Il club precipita in serie C. La societa' e' stata sanzionata per una serie di irregolarita' gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. L'organismo ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti di Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti presidente ...

Palermo - la nuova proprietà si presenta : «Vogliamo riportare il club agli antichi splendori» : IL NUOVO PRESIDENTE - Alessandro Albanese rivestirà la carica più alta del club: 'Questo ruolo mi ha spiazzato, entro in un mondo nuovo. Il calcio è la passione della mia vita. Se questo diventa una ...

Terremoto in Serie B - 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima in Serie B, un nuovo Terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno chiesto ...

Serie B - nove club chiedono l’esclusione del Palermo : Esclusione Palermo Serie B – nove club di Serie B (Benevento,Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno presentato un esposto a presidente e Procura di Coni e Figc, chiedendo un giudizio immediato di esclusione dal campionato del Palermo, da poco deferito per irregolarità di gestione. Lo scrive l’ANSA, secondo cui i club […] L'articolo Serie B, nove club chiedono l’esclusione del Palermo è stato ...

Palermo - ufficiale il cambio di proprietà : il club passa ad Arkus Network : Inizia una nuova era per il Palermo. Cambia la proprietà del club rosanero, che adesso è ufficialmente del gruppo Arkus Network . Ad annunciare il passaggio delle quote del Palermo alla Sporting ...

UFFICIALE – Cessione Palermo - il club rosanero cambia proprietà : Manca solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, il Palermo cambia proprietà, l’ufficialità è arrivata direttamente attraverso un comunicato sul sito del club rosanero. “Daniela De Angeli e Sporting Network Srl comunicano che in data odierna e’ stato formalizzato il passaggio di proprieta’ delle azioni della Palermo Football club SPA, societa’ unica azionista dell’U.S. Citta’ di Palermo ...

Caso Palermo - i club di B chiedono risposte in tempi brevi : Sanzioni Palermo – Tiene banco in Serie B il Caso Palermo. Il club rosanero è in attesa di conoscere il proprio destino, alle prese con il deferimento della Procura federale che prospetta «il falso in bilancio negli ultimi tre esercizi». L’accusa è pesante e potrebbe portare a provvedimenti specifici, che avrebbero inevitabilmente effetto sulla classifica […] L'articolo Caso Palermo, i club di B chiedono risposte in tempi brevi è ...

Palermo : club - deferimento atto dovuto : ANSA, - Palermo, 29 APR - Un atto dovuto. Così il Palermo in una nota replica al deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. "L'U.S. Città di Palermo intende sottolineare come ...

Deferimento Palermo - arriva la versione del club : la nota dei rosanero [DETTAGLI] : Nessun problema rispetto a quanto accaduto stamattina. Il Palermo è tranquillo e rassicura i propri tifosi definendo “atto dovuto” il Deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. Ecco la nota del club rosanero: “In merito al Deferimento odierno della Procura Federale l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini ...

Serie B Palermo - brutte notizie : deferiti il club e Zamparini : Palermo - Il Palermo e Maurizio Zamparini non potranno certamente essere felici oggi, avendo ricevuto l'ufficialità dei provvedimenti presi dalla Procura Federale per irregolarità gestionali nei loro ...