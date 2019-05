ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Chiudiamo i porti alle, non alle persone”. A riprendere in chiave pacifista lo slogan simbolo di Matteo Salvini sono idi, i leggendari “camalli”, da sempre parte attiva nella vita sociale e politica della città. Il tema è l’arrivo nel porto ligure, lunedì 20 maggio, della Bahri Yanbu, un cargo battente bandieradi proprietà della Bahri, compagnia marittima partecipata dal governo di Riyadh. Unache – ormai è certo – porta a bordo armamenti di fabbricazione europea diretti allo scalodi Gedda, dove l’arrivo è previsto a fine mese. E non è difficile immaginare che la destinazione finale sia lo Yemen, dove l’esercito del principe ereditario Mohammad bin Salman combatte insieme alle forze lealiste contro i ribelli Houthi, in un conflitto che dura da quattro anni e ha causato più di 60mila vittime. In particolare, mercoledì 8 maggio la Yanbu ...

repubblica : Genova, cannoni e carri armati le prime foto della nave delle armi che i portuali non vogliono far attraccare [news… - fattoquotidiano : Genova, portuali pronti a impedire l’attracco a nave saudita che trasporta armi: “Organizzeremo boicottaggio” - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Genova, portuali pronti a impedire l’attracco a nave saudita che trasporta armi: “Organizzeremo boicottaggio” https://… -