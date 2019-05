blogo

(Di giovedì 16 maggio 2019) "Non era unasexy, ma era un momento idilliaco del nostro rapporto. Unadi una delicatezza estrema. E poi nonMatteo. Io non facciografie con la gente che dorme". Cosìè tornata a parlare in un'intervista rilasciata al settimanale Il Venerdì del famosocon Matteopubblicato sui social a novembre scorso per annunciare la fine della loro storia d'amore. La conduttrice di La prova del cuoco, dopo aver negato che si trattasse di unascattata dopo aver consumato un rapporto carnale, ha parlato anche delle sue simpatie politiche, rivelando di aver votato Lega (ma solo perché amava, ha spiegato) e di non aver ancora deciso per chi farlo alle prossime europee ("devo pensare e guardare i programmi"):Mi piace la Meloni, mi piace la politica al femminile. Mi piace anche Laura Boldrini. Voterò una donna e mi piace che Di Maio ...

zazoomnews : Elisa Isoardi: “Nella famosa foto a letto con Matteo lui non dormiva. In politica? Mi piace che Di Maio favorisca c… - gossipblogit : Elisa Isoardi: 'Il selfie con Salvini? Foto delicata, lui non dormiva' - ilvenerdi : Domani su #IlVenerdi e già adesso in anteprima su Rep, le botte e risposte tra Elisa Isoardi e @SabelliFioretti. L'… -