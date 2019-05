Cassazione | Il saluto fascista va condannato | non è fatto lieve”

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Gabriele Laganà Laha confermato la condanna di un avvocato che nel corso di una seduta pubblica della Commissione congiunta del Consiglio comunale di Milano aveva eseguito ilChi esegue il "" deve essere. Il gesto, infatti, è riconducibile ad una "manifestazione esteriore tipica di un'organizzazione politica perseguente finalità vietate" dalla legge Reale-Mancino, alla quale non può essere applicata la "non punibilità per particolare tenuità del". È quanto ha stabilito dallache ha confermato la condanna di un avvocato che nel 2013, durante una seduta pubblica della Commissione congiunta del Consiglio comunale di Milano su sicurezza e coesione sociale dedicata al dibattito sul “Piano Rom”, aveva salutato romanamente. L'imputato era stato l’organizzatore di una protesta in piazza San Babila contro le ...

