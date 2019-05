Spazio a Open House 2019 | oltre 500 visitatori all’ASI

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Si è conclusa il 12 maggio l’edizionediRoma, evento annuale che in un solo weekend apre gratuitamente al pubblico centinaia di edifici della capitale. Tra questi l’Agenzia spaziale italiana, che ha aderito al progetto per il quarto anno consecutivo e ha offerto aiun racconto originale della sua sede a Tor Vergata, sempre più pensata come unoaperto al pubblico. Ad accompagnare gli500 partecipanti che tra sabato 11 e domenica 12 maggio hanno affollato la sede dell’Asi, le guide volontarie di, che hanno parlato degli aspetti architettonici e di quelli scientifici. Gli ospiti – riporta Global Science – sono stati guidati attraverso le mostre fotografiche dedicate alla storia delloitaliano e dell’Asi, all’esplorazione di Marte e al ruolo delle donne nel settore spaziale. A completare la visita, un percorso inedito ...

