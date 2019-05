Internazionali d’Italia – Roger Federer sbarca a Roma | a cena un piatto di fettuccine

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - cominciano i match al Foro Italico. Caroline Wozniacki si ritira dopo un set - Wawrinka 6-4 su Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

Internazionali d’Italia - Sinner si allena con uno “sparring partner” d’eccezione : Roger Federer : Internazionali d’Italia, Roger Federer ha scelto il giovane Jannik Sinner per allenarsi al suo primo giorno in quel di Roma Internazionali d’Italia, la presenza di Roger Federer ha entusiasmato tifosi ed addetti ai lavori accorsi al Foro italico per vedere il giocatore più forte di sempre esibirsi. Oggi è stato protagonista di un allenamento sui campi del Foro, con un nutrito seguito di tifosi ad osservare attentamente le sue ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - tutti i risultati in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

Internazionali d’Italia – Fognini si autocelebra dopo l’esordio : “mi merito i complimenti! La coscia? Il dolore si è risvegliato” : Fognini, il dolore alla coscia ed i complimenti di Federer e Djokovic dopo la vittoria di Montecarlo: le parole dell’azzurro dopo la vittoria all’esordio contro Tsonga agli Internazionali d’Italia E’ iniziato col piede giusto il percorso di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia: davanti al suo pubblico, carico e motivato dopo la vittoria dell’azzurro a Montecarlo, il tennista italiano ha mandato al ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tornano Cecchinato e Berrettini. Esordio per Basso - belle sfide al maschile e femminile : Andiamo a scoprire e ad analizzare la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, di scena al Foro Italico a Roma: TABELLONE maschile Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo. Per quanto riguarda le sfide del primo turno la più interessante è senza dubbio quella tra Stan Wawrinka e David Goffin ed il vincitore si regalerà un altro match di grande fascino contro Juan Martin Del Potro. La sfida ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli italiani in campo oggi (martedì 14 maggio). Orari e tv. Tocca di nuovo a Berrettini e Cecchinato : Giornata con tre italiani in campo quella di oggi agli Internazionali d’Italia del Foro italico di Roma. Matteo Berrettini e Marco Cecchinato giocano già il loro incontro di secondo turno entrambi contro due tedeschi, rispettivamente contro la testa di serie numero 4 e campione del 2017 Alexander Zverev e contro il veterano Philipp Kohlschreiber, mentre Andrea Basso, che nelle prequalificazioni ha giocato il torneo della vita vincendo la ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (martedì 14 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Gli Internazionali d’Italia di tennis proseguiranno oggi con la terza giornata del torneo maschile e la seconda di quello femminile: sul Centrale il terzo match vedrà protagonista Matteo Berrettini, mentre animerà la sessione serale Marco Cecchinato. Sul Grandstand il secondo match di giornata vedrà in campo Andrea Basso. Gli incontri del torneo maschile saranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, mentre la diretta ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : avanzano le sorelle Williams e Azarenka. Azzurre tutte eliminate : C’era grande attesa per l’esordio a Roma di Serena Williams. L’americana rientrava sul circuito dopo l’ultima apparizione nel primo turno del Miami Open (22 Marzo), torneo nel quale si ritirò senza giocare dopo il successo con la svedese Rebecca Peterson. Anche agli Internazionali d’Italia le due si sono ritrovate di fronte subito e ancora una volta a vincere è stata l’ex numero uno del mondo, che si è imposta ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i risultati del torneo maschile di lunedì 13 maggio : Oltre a quelli dei tre italiani Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Fabio Fognini, le cui cronache potete leggere qui sotto, si sono disputati oggi altri otto incontri di primo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. LA CRONACA DEL MATCH DI LORENZO SONEGO LA CRONACA DEL MATCH DI MARCO CECCHINATO LA CRONACA DEL MATCH DI FABIO FOGNINI In uno dei match più interessanti di giornata il croato Borna Coric, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Jasmine Paolini esce sconfitta in un’ora - Sofia Kenin passa in due set. Eliminate tutte le italiane : Durano lo spazio di un lunedì gli Internazionali d’Italia per le giocatrici italiane. Al Foro Italico di Roma, infatti, dopo Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto esce di scena anche Jasmine Paolini, eliminata in un’ora esatta con il punteggio di 6-1 6-2 dall’americana Sofia Kenin. Il match, ultimo della giornata sul Campo Centrale, non ha mai avuto storia, stante la differente forza delle due giocatrici. Con un Centrale che si ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - eliminata Paolini : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...