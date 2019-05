calcioefinanza

(Di martedì 14 maggio 2019) “Stiamo valutando e seguendo passo dopo passo quello che stanno facendo al, alla nostra città e alla nostra famiglia. A differenza di quello che avete pensato in tanti, non siamo spariti né siamo rimasti con le mani in mano. Non siamo diventati dei coglioni, abbiamo sempre lavorato e seguito il, mi sono fatto … L'articolo: “Decisione: èche faal calcio”

CalcioFinanza : Foggia, parla il presidente Sannella: “La decisione della Serie B è inammissibile: è gente che fa male al calcio'… - FinancialSs : Foggia, Sannella: “Decisione Serie B inammissibile: è gente che fa male al calcio” - Mrc_Potenza : RT @DiMarzio: #Foggia | Lo sfogo del presidente #Sannella: 'Cercheremo di tutelarci in ogni modo da una decisione incostituzionale' https:/… -