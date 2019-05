Foce dell' Irminio | escursione tra ginepri e lentischi

Intubare il Rio La Foce delle Grotte di Stiffe - grido d'allarme e netto NO del Forum H2O al progetto : L'Aquila - "Intubare il bellissimo Rio La Foce alle Grotte di Stiffe trasformando cascate e pozze in un rigagnolo? NO grazie!" così il Forum H2O sul progetto depositato in regione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intervento contestato dal neonato Comitato Salviamo La Foce di Stiffe. Il progetto, proposto dalla società Hydrowatt Spa, prevede di captare il rio proprio all'altezza dell'uscita delle ...