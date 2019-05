Almendra – Pres Boca conferma i contatti col Napoli

forzazzurri

(Di martedì 14 maggio 2019) Ilidente delJuniors Daniel Angelici ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente TNT Sport in merito al centrocampista– Soprattutto nel corso della sessione di mercato invernale, il centrocampista argentino era stato più volte accostato al. Le parole delidente Angelici tendono are che itra i due club ci sono stati nell’occasione di un viaggio in Europa. Le dichiarazioni di Angelici: “Nel corso del mio viaggio in Europa c’è stato un incontro con iled abbiamo parlato di. Ilè interessato al calciatore, ma preferiamo aspettare la fine del Mondiale Under 20. In questo momento non vogliamo valutare nessuna offerta ma se ne dovesse arrivare una dalla prenderemmo seriamente in considerazione”. Leggi ancora su ForzAzzurri: Diletta Leotta: “Io pazza per lo sport! ...

