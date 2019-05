Veneto | candidato in lista leghista scrive su Facebook frasi choc sui migranti e inneggia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’Osservatorio antifascista di Vittorioha denunciato unnelle prossime elezioni comunali perrazziste nei confronti dei. Tancredi Sforzin è insegnante in una scuola primaria di Gaiarine, in provincia di Treviso, e suha scritto numerosi post che istigano all’odio razziale, prendendosela in modo particolare con iche sono ospitati nei centri di accoglienza del Vittoriese. Inevitabile la polemica politica per unche fa parte della“Miatto sindaco”. Miatto, detto “Toni”, fu assessore tra il 2009 e il 2014 (si occupava di politiche agricole, turismo, politiche energetiche innovazione) durante il mandato di Gianantonio Da Re, che oggi è segretario della Liga Veneta ealle prossime Europee per ladi Salvini. Tra lepostate da Sforzin in passato – e ora ...

