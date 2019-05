Se Salvini | come Renzi | gioca la carta del referendum su se stesso

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019)a Settimo Torinese il 12 maggio 2019 (foto: Costantino Sergi/Fotogramma/Ipa) I sondaggi segnalano uno stop della Lega, fisiologico – ma forse non troppo – dopo una corsa clamorosa da quando governa col Movimento 5 Stelle. Al quale ha eroso visibilità, ribaltando l’agenda politica dell’esecutivo, nonostante i numeri in Parlamento e nel Consiglio dei ministri siano di gran lunga inferiori a quelli dei pentastellati. L’arretramento più duro l’ha segnalato nei giorni scorsi Ipsos per il Corriere della Sera: meno 6 punti fra 18 aprile e 9 maggio, dal 36,9 al 30,9%. La metà di quei voti andrebbe al M5S, in risalita al 24,9 dal 22,3%, cosìil Pd, dal 18,7 al 20,5%. Meno drammatico il rilevamento di Demos per Repubblica che alla scorsa settimana segnava per il Carroccio il 32%, due punti in meno rispetto a marzo. In calo anche M5S, in crescita – ma non troppo in grado ...

