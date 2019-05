Integratori alla curcuma ritirati dal Ministero della Salute | legati a 2 casi di epatite

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019)alimentaridal. Le indagini avrebbero associato al loro consumo duediacuta colestatica. L'Istituto Superiore di Sanità sta ancora indagando ma il consiglio, a scopo precauzionale, da parte delle autorità, è quello di non consumare i lotti coinvolti da questorme alimentare e medico. I lotti deglidalIn seguitosegnalazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di due episodi diacuta colestatica, sopraggiunta in seguito all'assunzione dei prodotti incriminati, ilha fatto ritirare dal mercato alcuni lotti dia base di. Si tratta, in particolare, delle confezioni di Curcumina 95%, contrassegnata con il lotto 18M861 e la scadenza prevista per novembre 2021, e di Curcumina Plus 95% con il numero di ...

