Favola Atalanta | in quattro giorni si gioca tutto

(Di lunedì 13 maggio 2019) Obiettivi, sogni, speranze. C’èquesto nella quattoatalantina: Mercoledì la finale di Coppa Italia, domenica la sfida a Torino contro la Juventus che varranno l’intera stagione.Se ci fossero i fratelli Grimm ne avrebbero fatto sicuramente una fiaba, l’fa sognare e fa rivalutare tutti i concetti dei club legati al raggiungimento di determinati risultati.La squadra di Gasperini mercoledì si troverà arsi l’ultimo atto della Coppa Italia contro la Lazio che invece sogna di poterla vincere e guadagnarsi così l’Europa League che, ai risultati di oggi, non la vedrebbe protagonista nella prossima stagione.Sarebbe un trionfo importantissimo per la Dea che non festeggia un traguardo così dal 1963.Ma i tifosi non sarebbero sazi di una vittoria in Coppa Italia, vogliono, e conintendono anche la prima storica qualificazione ...

