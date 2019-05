Codice strada:modifica su moto e scuola

Il nuovodellaprevede le"taglia small" in autoe introduce la "scolastica". Così la Commissione trasporti alla Camera.Domani l'Ok ufficiale del testo base. Sulle "highway" italiane potranno dunque circolare mezzi a due ruote di cilindrata sotto gli attuali 150cc, guidati sempre da un maggiorenne patentato "No" ai 150Km/h in auto(limite resta a 130) e al divieto di fumo in auto. Mentre, sulle vie vicino alle scuole: limite massimo di 30Km/h o inferiore e zone a traffico limitato.(Di lunedì 13 maggio 2019)