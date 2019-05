Cambiamenti climatici | raffreddare i poli | riciclare l’anidride carbonica ed ecologizzare

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Gli scienziati di Cambridge pianificano la creazione di un centro di ricerca per sviluppare nuovi modi per riparare il clima della Terra. Il centro analizzerà approcci radicali, come il raffreddamento deidella Terra e la rimozione deldall’atmosfera. Il centro verrà creato a causa dei timori che gli approcci attuali da soli non bastino a bloccare i pericolosi e irreversibili danni inflitti al pianeta. L’iniziativa è la prima di questo tipo nel mondo e potrebbe portare drastiche riduzioni delle emissioni di carbonio. L’iniziativa è coordinata dal Prof. Sir David King, ex consigliere scientifico del governo britannico. “Quello che faremo nei prossimi 10 anni determinerà il futuro dell’umanità per i prossimi 10.000 anni. Non esiste un grande centro nel mondo che si focalizzi su questo grande problema”, ha dichiarato alla BBC News. Il Centre for Climate Repair fa ...

