Auto elettriche | sono veramente a zero emissioni o stiamo solo ‘spostando’ l’inquinamento

Auto elettriche : in Svezia la prima autostrada in grado di ricaricare veicoli in movimento : Auto Elettriche: In Svezia inizia la sperimentazione della prima Autostrada in grado di ricaricare i veicoli in movimento, questa nuova tecnologia è sviluppata da un’azienda israeliana Da sempre impegnati nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, la Svezia con la collaborazione dell’azienda israeliana ElectReon Wireless, sta costruendo un tratto Autostradale di 1.6km per iniziare la sperimentazione di questa ...

Auto elettriche - meglio il riciclo o la rigenerazione delle batterie a litio? : Per evitare una catastrofe ambientale possiamo riutilizzare il litio riciclando le batterie oppure rigenerare queste ultime con nuove tecniche L’Auto elettrica viene considerata dai maggiori player del settore Automotive, ma anche da tanti Governi ed amministrazioni locali, il futuro della mobilità sostenibile. Purtroppo, come più volte abbiamo sottolineato, le vetture a trazione elettrica considerate prive di emissioni nocive in realtà ...

Auto elettriche : Honda e - un percorso green parte dalla nuova city car della casa giapponese : La casa giapponese rende ancora più green la sua “Visione elettrica” per il mercato europeo, confermando il nome della sua prima city car completamente elettrica – si chiamerà Honda e – e annunciando che la nuova Jazz sarà equipaggiata con la tecnologia ibrida di ultima generazione i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive). La Visione Elettrica di Honda, riaffermata al Salone di Ginevra dello scorso marzo, punta alla commercializzazione in Europa, ...

Amsterdam - dal 2030 solo Auto elettriche : lo stop a benzina e diesel è la giusta strada? : La scelta della città olandese segue quella di altre metropoli europee ma il blocco totale dei diesel e benzina solleva più di qualche dubbio Il 2030 segnerà una svolta epocale per Amsterdam, la celebre città dei Paesi Bassi infatti proprio durante quell’anno dirà addio definitivamente alle automobili e ai ciclomotori spinti da propulsori alimentati a benzina o diesel. La decisione è stata presa in maniera ufficiale dal consiglio comunale ...

Auto elettriche - è boom di vendite ad aprile : allora perché la CO2 nell’aria aumenta? : Cerchiamo di individuare le spiegazioni di questo incredibile paradosso che vede l’aumento delle emissioni nocive di CO2 Le vendite sul mercato italiano di Auto elettrificate stanno andando molto bene, sintomo che l’Ecobonus inizia a dare i suoi primi frutti: secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti, nel mese appena trascorso ve Auto 100% elettriche hanno registrato un +355,9% rispetto al medesimo ...

Francia e Germania a braccetto per lo sviluppo di batterie per Auto elettriche : Francia e Germania lavoreranno insieme per lo sviluppo di batterie per auto elettriche. L'annuncio è arrivato oggi dal ministro dell'Economia francese , Bruno Le Maire, e il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, che hanno presentato a Parigi il primo consorzio europeo del settore. Gli investimenti iniziali sono compresi tra i 5 e i 6 miliardi di euro. L'...

Amsterdam - il piano della giunta ‘verde’ : “Dal 2030 in città solo le Auto elettriche” : Fuori le auto benzina e diesel da Amsterdam entro il 2030. È questa la proposta della giunta della capitale olandese, giudata dalla sindaca Femke Halsema. La volontà del governo cittadino – che dovrà essere approvata in consiglio e sarà sottoposto a consultazione pubblica – è contenuta nell’Actieplan Schone Lucht, ovvero il piano di azione per l’aria pulita che progetta le nuove regole che la città intende mettere in ...

Auto elettriche - sono i veicoli con il miglior bilancio di CO2? : L’efficienza delle Auto elettriche ha ancora un ampio margine di miglioramento specie se si interviene sulla generazione e la fornitura di energia che risulta ancora molto inquinante Per gli stessi modelli con diverse alimentazioni, l’impronta di carbonio delle versioni elettriche ‘E’ è già migliore di quella delle varianti corrispondenti con motore a combustione interna. Inoltre, i veicoli elettrici offrono un maggior potenziale di ...

Auto elettriche - si farà “il pieno” di elettroliti per 5.000km di autonomia : Auto elettriche, in un futuro prossimo si ricaricheranno al distributore facendo “il pieno” di elettroliti, questa è la geniale tecnologia svilupata dai ricercatori della Purdue University Una nuova tecnologia sviluppata nello stato dell’ Indiana(USA), potrebbe rivoluzionare il mondo dell’Automobilismo, per quanto il mercato delle Auto elettriche sia in continua espansione, ancora stenta a decollare ma grazie a ...

Francia-Germania : presentato primo consorzio europeo per batterie per Auto elettriche : Berlino, 02 mag 18:30 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, e il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, hanno presentato..., Geb,

Auto elettriche - ecco i motivi per cui gli italiani sono restii all’acquisto : E’ arrivato il momento di abbattere gli stereotipi negativi che aleggiano intorno al mondo dell’Auto elettrica Se da un lato l’industria dell’Automotive sta subendo pressioni a livello normativo per adottare un modello di business più green, dall’altro i consumatori stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle emissioni provenienti dai motori a combustione tradizionali. Ciononostante, il numero di veicoli ...

Auto elettriche e ibride : quale futuro per i brand sportivi? [GALLERY] : I brand sportivi hanno già tracciato una strategia specifica per l’atteso e a volte temuto passaggio all’elettrificazione Il lancio di sempre più numeroso di modelli elettrificati – a zero emissioni e ibridi – sta cambiando profondamente il settore Automotive e ovviamente avrà nel prossimo futuro ripercussioni anche sui brand che realizzano Auto ad alte e ad altissime prestazioni. Chi pensa però che l’elettrico porterà ad un ...

Auto elettriche - richiesti nuovi specifici strumenti per officine : l’Automobile è oramai giunta ad un cambiamento cruciale e con lei devono trasformarsi gli strumenti di lavoro delle officine Con la diffusione dei modelli elettrici puri ed elettrificati, la trasformazione della mobilità, sta comportando anche radicali cambiamenti nel mondo dell’assistenza e della riparazione, anche perché la manutenzione delle Auto con sistemi a batteria richiede programmi di controllo e competenze specifiche ...

Auto elettriche e ibride? No grazie - il futuro della mobilità è nella spazzatura : Perché continuare a consumare risorse quando si potrebbero ottenere carburanti alternativi dai rifiuti e dagli scarti organici Le Automobili e i veicoli in generale per muoversi sfruttano i più svariati tipi di carburanti, dal petrolio al metano, passando per l’elettricità e il GPL. In un modo o nell’altro ognuno di questi combustibili inquina, anche se poco e anche se in maniera indiretta, infatti se il petrolio è l’inquinante per ...