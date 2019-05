Ascolti tv | Che tempo che fa vince con oltre 3 5 milioni di telespettatori

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa (15%) tra New Amsterdam (9.9%) e Le Iene (12.3%) : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.59 milioni e 15% Il Tavolo – 2.21 milioni e 13.2% Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – 2.06 milioni e 9.9% Italia 1 – Le Iene – 1.99 milioni e 12.3% Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – 945 mila e 4.4% Rete 4 – ...

L’Aquila – Grandi Speranze non va più in onda su Rai1 - dopo le polemiche e i bassi Ascolti trasloca su Rai3 : La serie tv L'Aquila - Grandi Speranze non va più in onda su Rai1, ma dal 10 maggio trasloca su Rai3: sarà la terza rete Rai a mandare in onda le restanti puntate, tre, della fiction diretta da Marco Risi sul post-terremoto nel capoluogo abruzzese. Sin dal suo esordio, questa produzione Rai nata nello spirito del servizio pubblico per ricordare i 10 anni dal sisma onorando la memoria delle sue vittime e la forza dei sopravvissuti, non ha ...

Ascolti Tv 7 maggio 2019. Il martedì è il giorno nero di Rai1 e anche Vespa va in sofferenza : Ascolti Tv di martedì 7 maggio 2019 . Prima serata allo sprint. Alla fine la migliore media share l'ha ottenuta Rai1 con il film La Verità Vi Spiego sull'Amore , con Ambra Angiolini, che è andata al ...

Ascolti Tv 6 maggio 2019. Anche contro Montalbano il Gf cresce e fa il record stagionale : Ascolti Tv di lunedì 6 maggio 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano è stato visto dal 23,3% di share e da una media di 5,6 milioni di spettatori. Su Canale5 ottima performance e record stagionale ...

Ascolti tv USA domenica 5 maggio - male NCIS Los Angeles - cala anche Good Girls : Ascolti tv USA domenica 5 maggio Ascolti tv USA domenica 5 maggio – Con i dati di Game of Thrones che arriveranno solo in un secondo momento, spostiamo la nostra attenzione come di consueto con i dati broadcaster. La serata è stata vinta da American Idol sia nei totali che nei demo nel pubblico 18-49 anni con 6,7 milioni e 1.1 di rating in calo dalla scorsa settimana. Su NBC World of Dance chiude la sua terza stagione con 3,6 milioni e 0.8 ...

Che tempo che fa - il colpo di reni di Fazio : Ascolti - il botto della puntata anti Salvini : La puntata anti Salvini ha pagato. Nella serata di ieri, domenica 5 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.33 – Che tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre – dalle 22.38 alle 0.02 – Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.398.000 spettatori pari al 13

Ascolti tv - vince Che tempo che fa di Fabio Fazio con 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Fabio Fazio scavalca le polemiche sul suo compenso e su Matteo Salvini con un risultato netto: Che tempo Che Fa in prima serata su Rai1 va a vincere il prime time con 3 milioni 944 mila spettatori e uno share del 15.93%. A seguire, Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha raccolto 2 milioni 398 mila spettatori e il 13.4% di share. Tra gli ospiti della puntata anche Alessia Marcuzzi che ha rivelato a proposito del reality da ...

Ascolti Ciao Darwin e La Corrida : Bonolis vince anche dopo lo stop : Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 8 e vince contro La Corrida di Carlo Conti dopo 14 giorni di stop per via del megaponte, Paolo Bonolis torna e vince la gara degli Ascolti contro Carlo Conti. Per Ciao Darwin 8 i telespettatori sono 3.981.000 pari al 20.6% di share, che bastano per superare La Corrida. Il programma di Bonolis, ancora vincitore, soffre la pausa forzata e scende per la prima volta in questa edizione sotto i 4 milioni, ...

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Ascolti Tv 29 aprile 2019 - Montalbano vince anche in replica ma il Grande Fratello lo segue da vicino : Ascolti Tv di lunedì 29 aprile 2019. Montalbano è sempre Montalbano, anche in replica. Ma il Grande Fratello dimostra di non temere il confronto. Su Rai1 la fiction con Luca Zingaretti ha ottenuto una ...

UOMINI E DONNE/ La lite tra Armando e Michele fa boom di Ascolti! - Trono Over - : Simona racconta di avere lasciato il Trono Over di UOMINI e DONNE dopo 'l'aggressione' di Barbara De Santi: ecco tutti i dettagli.