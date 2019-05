Arriva il trailer di What If | la serie con Renée Zellweger promette di svelare come

IL TRADITORE – Arriva il Trailer. Favino nei panni del primo collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. : -“Faccia i nomi Buscetta” - “Dott. Falcone noi dobbiamo decidere solo una cosa: Chi deve morire prima lei o io?” Comincia così il trailer del film IL TRADITORE di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio e Fausto Russo Alesi. Favino interpreta Tommaso Buscetta, detto anche il “boss dei due mondi”, il primo importante collaboratore di giustizia. Nel trailer del film di ...

Torna Pennywise - giovedì 9 maggio Arriva l’atteso trailer di ‘It : Capitolo 2’ : Questo giovedì 9 maggio, in concomitanza con l’uscita di “Pet Sematary” nelle sale italiane, arriva anche il trailer di un altro atteso film, tratto sempre da un acclamato romanzo di Stephen King. Si tratta di “It: Capitolo 2”, sequel del film che, uscito nel 2017, ha sbancato i botteghini, segnando il record di incassi per le trasposizioni cinematografiche dei libri del “Re”....Continua a leggere

Arriva il primo trailer di The handmaid’s tale 3 - l’alleanza tra June e Serena sconvolgerà Gilead? : Manca poco più di un mese al ritorno del drama distopico più angosciante degli ultimi anni, e Hulu ha deciso di rendere l'attesa ancora più dura presentando fin da ora il primo, densissimo trailer di The handmaid's tale 3. Il finale della seconda stagione aveva già sconvolto le previsioni degli spettatori per via della decisione di June (Elisabeth Moss) di restare a Gilead e affidare la sua neonata a Emily (Alexis Bledel), messa al sicuro su ...

Upfront 2019 Hulu : Diego Luna sarà Ghost Rider - Arriva Nicole Kidman - il trailer di Veronica Mars : Upfront 2019 Hulu i trailer di The Handmaid’s Tale 3 e Veronica Mars. Due nuove serie Marvel tra cui Ghost Rider con Diego Luna. Nicole Kidman protagonista di Nine Perfect Strangers. Veronica, Nicole, June, Chrissy, Marvel, Kate: queste le parole chiave degli Upfront o meglio NewFront di Hulu del 2019. La piattaforma di streaming ha snocciolato anche alcune cifre come i 28 milioni di abbonati con una base di 58 milioni di persone ...

Chernobyl - la miniserie Arriva dal 10 giugno su Sky Atlantic (Trailer) : Chernobyl, a maggio su Sky Atlantic arriva la serie che racconta della tragedia del 1986. Nel cast: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jessie Buckley Aggiornamento 24 Aprile 2019: Sky ha annunciato che Chernobyl, co-produzione Sky e HBO, andrà in onda in italia a partire dal 10 giugno su Sky Atlantic, un mese dopo il debutto americano su HBO previsto per il 6 maggio 2019. Ecco il trailer della serie (in inglese con i sottotitoli in ...

Doraemon Arriva su Switch e PC con Doraemon Story of Seasons con un trailer : Bandai Namco è lieta di annunciare l'arrivo di un'avventura videoludica ispirata a Doraemon, il celebre gatto spaziale venuto dal futuro per aiutare uno sbadato Nobita nelle avversità quotidiane.Il videogioco di Doraemon si intitola Doraemon Story of Seasons e sarà disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam questo autunno. Come possiamo vedere, Doraemon e Story of Season si fondono in un titolo nel quale potremo partecipare alle ...

Arriva Undercover su Netflix - la Narcos olandese a caccia del più grande trafficante di ecstasy : trama e trailer : Netflix continua a raccontare storie sulla scia dei Narcos di tutto il mondo. Con l'arrivo di Undercover su Netflix, il catalogo alimenta ancora il numero dei suoi titoli di genere crime legato al traffico di droga, dopo i grandi successi mondiali di Narcos, Narcos: Mexico, El Chapo, La Reina del Sur e< Farina. Stavolta si tratta di una battaglia ambientata nel Vecchio Continente: Undercover è una serie fiamminga ispirata alla vera storia ...