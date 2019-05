Accadde oggi | nel 1981 l’attentato a papa Giovanni Paolo II | il ‘miracolo’ e il terzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Era il 13 maggioquando in piazza San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali Ağca sparò due colpi di pistola controII, ferendolo gravemente. Si tratta di un attentato indelebile per la memoria collettiva di milioni di italiani, che sono rimasti per ore con il fiato sospeso in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute di uno dei pontefici più amati di sempre. I FATTIII, che era da poco entrato in piazza San Pietro per un’udienza generale del mercoledì pomeriggio, era a bordo dellamobile scoperta. Accolto da una folla di persone, il pontefice aveva appena abbracciato una bambina, quando un uomo, in seguito identificato come Ali Agca, lo ferì gravemente sparandogli due colpi di pistola. Uno dei due proiettili lo colpì all’addome fino, perforando più volte il colon e l’intestino tenue. Agca tentò di dileguarsi facendo perdere le proprie ...

